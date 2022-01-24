https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322116.html
Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет
Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет - РИА Новости, 24.01.2022
Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет
Главы МИД ЕС согласились, что нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины, сообщил по итогам встречи в Брюсселе глава дипломатии... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:16
2022-01-24T20:16
2022-01-24T20:25
в мире
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брюссель
энтони блинкен
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Главы МИД ЕС согласились, что нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины, сообщил по итогам встречи в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины", - сказал он.Боррель добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал глав МИД ЕС о том, что речь также идет не об эвакуации с Украины, а о "возможности отъезда по желанию для неключевых сотрудников".
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в мире, украина, сша, евросоюз, брюссель, энтони блинкен, жозеп боррель
20:16 24.01.2022 (обновлено: 20:25 24.01.2022)
Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет
Боррель: главы МИД стран ЕС согласились, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет