https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322116.html

Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет

Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет - РИА Новости, 24.01.2022

Главы МИД ЕС считают, что нужды в эвакуации сотрудников с Украины нет

Главы МИД ЕС согласились, что нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины, сообщил по итогам встречи в Брюсселе глава дипломатии... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:16

2022-01-24T20:16

2022-01-24T20:25

в мире

украина

сша

евросоюз

брюссель

энтони блинкен

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_66f719c78d3b5bee0a8e613177a4febe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Главы МИД ЕС согласились, что нет необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников с Украины, сообщил по итогам встречи в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины", - сказал он.Боррель добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал глав МИД ЕС о том, что речь также идет не об эвакуации с Украины, а о "возможности отъезда по желанию для неключевых сотрудников".

https://ria.ru/20220124/korruptsiya-1769276443.html

украина

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, евросоюз, брюссель, энтони блинкен, жозеп боррель