https://ria.ru/20220124/ukraina-1769303990.html

Резников рассказал о развертывании территориальной обороны на Украине

Резников рассказал о развертывании территориальной обороны на Украине - РИА Новости, 24.01.2022

Резников рассказал о развертывании территориальной обороны на Украине

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны на фоне якобы угрозы военной эскалации со стороны РФ продолжается в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:28

2022-01-24T18:28

2022-01-24T18:28

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алексей резников

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны на фоне якобы угрозы военной эскалации со стороны РФ продолжается в стране круглосуточно и призвал украинцев обдумать детали своего присоединения к украинскому оборонному ведомству.Как утверждает министр, в "усмирении" другой стороны помогает международная поддержка, но следует отдавать себе отчет - защищать Украину все равно придется в первую очередь самим. Резников отметил, что система национального сопротивления – это инструмент, который поможет организованно привлечь для "отпора агрессору" волю, энергию, отвагу всего украинского общества. Он напомнил, что 16 июля 2021 Верховная рада Украины приняла закон "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу с 1 января этого года."Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как действовать. Мы их быстро обучим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки", – написал Резников в колонке для издания "Украинская правда", опубликованном в понедельник.Глава минобороны призвал украинцев взвесить, как они готовы присоединится к обороне Украины. Он отметил, что есть отдельные резервы боевых частей вооруженных сил Украины. В то же время, формируя резерв теробороны, необходимо одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов ВСУ, отмечает Резников.По его словам, минобороны в ближайшее время обещают начать системное информирование граждан, которые хотят служить в силах территориальной обороны или соответствующем резерве.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html

https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266055.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, алексей резников