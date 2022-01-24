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https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html
США играют на обострение и подводят Украину к катастрофе
Французы упрекнули США в "игре на обострение" украинского кризиса - РИА Новости, 24.01.2022
США играют на обострение и подводят Украину к катастрофе
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новости о том, что Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:58
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новости о том, что Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей покинуть дипмиссию.Многие комментаторы отметили, что действия американских властей не способствуют урегулированию кризиса."Похоже, дипломатическая игра США состоит в том, чтобы драматизировать ситуацию, сыграть на обострение?" — поинтересовался пользователь с ником Doria."Граждане США на Украине также должны рассмотреть вопрос о выезде из страны", — говорится в заявлении Госдепартамента. А какие "граждане": туристы или военные наемники?" — спросил Gentilhomme-Vieille Canaille 94."Байдену нужна война, чтобы прийти в себя после катастрофического побега из Афганистана. Лучше было бы побеспокоиться о гуманитарной ситуации в Донбассе. Что касается русских, то они проводят учения в пределах своих границ, как и все другие страны", — заявил Mamanchml."Никто не забыл об оружии массового поражения для оправдания войны в Ираке. Война, следовательно, нелегитимная и, более того, незаконная, поскольку не имела поддержки ООН. Это США! А мы — подневольные вассалы", — высказался pechu001."Путин и его друзья неоднократно утверждали, что нет никакого риска, что нет у них никаких планов вторжения на Украину. А Байден по своей природе очень осторожен, так что ситуация не столь опасна. Не о чем беспокоиться и нечего бояться. Путин никогда больше не решится проливать кровь и не будет нарушать свои обещания и международные законы. Это было бы предательством по отношению ко всем, кто верит в него. Сейчас важно показать иррациональность опасений западных стран. И тогда все будет хорошо", — написал Ereux.С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объясняет такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. Министерство иностранных дел Украины сочло это решение преждевременным.Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220124/germaniya-1769213845.html
https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html
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сша, оон, москва, нато, россия
16:58 24.01.2022 (обновлено: 18:58 24.01.2022)
 
Французы упрекнули США в "игре на обострение" украинского кризиса

Читатели Le Figaro обвинили США в "игре на обострение" после вывоза дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новости о том, что Госдепартамент США разрешил некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей покинуть дипмиссию.
Многие комментаторы отметили, что действия американских властей не способствуют урегулированию кризиса.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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WSJ: Германия дезертировала из зоны влияния США на сторону России
"Похоже, дипломатическая игра США состоит в том, чтобы драматизировать ситуацию, сыграть на обострение?" — поинтересовался пользователь с ником Doria.
"Граждане США на Украине также должны рассмотреть вопрос о выезде из страны", — говорится в заявлении Госдепартамента. А какие "граждане": туристы или военные наемники?" — спросил Gentilhomme-Vieille Canaille 94.
"Байдену нужна война, чтобы прийти в себя после катастрофического побега из Афганистана. Лучше было бы побеспокоиться о гуманитарной ситуации в Донбассе. Что касается русских, то они проводят учения в пределах своих границ, как и все другие страны", — заявил Mamanchml.
"Никто не забыл об оружии массового поражения для оправдания войны в Ираке. Война, следовательно, нелегитимная и, более того, незаконная, поскольку не имела поддержки ООН. Это США! А мы — подневольные вассалы", — высказался pechu001.
"Путин и его друзья неоднократно утверждали, что нет никакого риска, что нет у них никаких планов вторжения на Украину. А Байден по своей природе очень осторожен, так что ситуация не столь опасна. Не о чем беспокоиться и нечего бояться. Путин никогда больше не решится проливать кровь и не будет нарушать свои обещания и международные законы. Это было бы предательством по отношению ко всем, кто верит в него. Сейчас важно показать иррациональность опасений западных стран. И тогда все будет хорошо", — написал Ereux.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
02:22
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объясняет такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. Министерство иностранных дел Украины сочло это решение преждевременным.
Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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