https://ria.ru/20220124/ukraina-1769272622.html

МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину

МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину - РИА Новости, 24.01.2022

МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину

МИД Японии обнародовал информационный бюллетень, в котором призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:34

2022-01-24T15:34

2022-01-24T15:44

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ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. МИД Японии обнародовал информационный бюллетень, в котором призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе", а тех японцев, которые в настоящее время находятся на Украине, призывают воспользоваться коммерческими рейсами для выезда."В настоящее время в районе границы Украины растет напряженность на фоне усиления военного присутствия России. Ситуация остается непредсказуемой. В данных условиях, несмотря на то, что заинтересованные стороны продолжают дипломатические усилия, ситуация может измениться неожиданно. По этой причине, для всей страны повышается уровень опасности поездок до третьего, то есть "пожалуйста, откажитесь от поездки (рекомендуется отменить поездку", - отмечается в сообщении.Кроме этого, в бюллетене отмечается, что "тем гражданам, которые сейчас находятся на Украине, настоятельно рекомендуется воспользоваться коммерческими рейсами, которые в настоящее время осуществляются, для выезда из страны".В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме этого, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266055.html

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769269911.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, мид японии‎, нато, россия