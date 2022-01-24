Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769272622.html
МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину
МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину - РИА Новости, 24.01.2022
МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину
МИД Японии обнародовал информационный бюллетень, в котором призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:34
2022-01-24T15:44
в мире
киев
сша
дмитрий песков
мид японии‎
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746766803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97011a6cdf44dcb8066d54e3bbd366e7.jpg
ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. МИД Японии обнародовал информационный бюллетень, в котором призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе", а тех японцев, которые в настоящее время находятся на Украине, призывают воспользоваться коммерческими рейсами для выезда."В настоящее время в районе границы Украины растет напряженность на фоне усиления военного присутствия России. Ситуация остается непредсказуемой. В данных условиях, несмотря на то, что заинтересованные стороны продолжают дипломатические усилия, ситуация может измениться неожиданно. По этой причине, для всей страны повышается уровень опасности поездок до третьего, то есть "пожалуйста, откажитесь от поездки (рекомендуется отменить поездку", - отмечается в сообщении.Кроме этого, в бюллетене отмечается, что "тем гражданам, которые сейчас находятся на Украине, настоятельно рекомендуется воспользоваться коммерческими рейсами, которые в настоящее время осуществляются, для выезда из страны".В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме этого, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266055.html
https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769269911.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746766803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e8c952cb29302a2a22c6729af2e5107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, дмитрий песков, мид японии‎, нато, россия
15:34 24.01.2022 (обновлено: 15:44 24.01.2022)
 
МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок на Украину

МИД Японии рекомендовал соотечественникам отказаться от любых поездок на Украину

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Токийская телебашня
 Токийская телебашня - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Токийская телебашня
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. МИД Японии обнародовал информационный бюллетень, в котором призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе", а тех японцев, которые в настоящее время находятся на Украине, призывают воспользоваться коммерческими рейсами для выезда.
"В настоящее время в районе границы Украины растет напряженность на фоне усиления военного присутствия России. Ситуация остается непредсказуемой. В данных условиях, несмотря на то, что заинтересованные стороны продолжают дипломатические усилия, ситуация может измениться неожиданно. По этой причине, для всей страны повышается уровень опасности поездок до третьего, то есть "пожалуйста, откажитесь от поездки (рекомендуется отменить поездку", - отмечается в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:02
В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании
Кроме этого, в бюллетене отмечается, что "тем гражданам, которые сейчас находятся на Украине, настоятельно рекомендуется воспользоваться коммерческими рейсами, которые в настоящее время осуществляются, для выезда из страны".
В ночь на понедельник госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме этого, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:23
МИД Франции призвал соотечественников на Украине проявлять бдительность
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковМИД Японии‎НАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Лента новостейМолния
Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море