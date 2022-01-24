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https://ria.ru/20220124/ukraina-1769270731.html
Украина похоронила единственный выход из собственного кризиса
The Guardian: из украинского кризиса был один выход, но Киев его отверг - РИА Новости, 24.01.2022
Украина похоронила единственный выход из собственного кризиса
Украинские власти сами отказались от единственного компромиссного решения кризиса в регионе, заблокировав реализацию Минских соглашений. Об этом в статье для... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:28
2022-01-24T16:53
киев
финляндия
борис ельцин
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские власти сами отказались от единственного компромиссного решения кризиса в регионе, заблокировав реализацию Минских соглашений. Об этом в статье для газеты The Guardian заявил обозреватель Саймон Дженкинс.По мнению журналиста, соблюдение договоренностей в полной мере остановило бы конфликт интересов между самой Украиной, странами Запада и Россией, однако Киев посчитал иначе."Российский президент заявил, что хочет, чтобы было выполнено соглашение "Минска-2" от 2015 года. Это урегулирование разумно. Оно требует автономии для русскоязычного Донбасса, прекращения экспансии НАТО, ухода России и восстановления границы Украины", — заметил Дженкинс.Обозреватель напомнил, что западные и украинские дипломаты не сделали ничего, чтобы соглашения соблюдались. "Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса и сопротивляется его "самостоятельному правлению", — добавил он.К сложным последствиям, по словам автора материала, привели необдуманные действия государств, входящих в НАТО, по отношению к Украине и России. "Запад пошел на расчетливую авантюру, расширяя НАТО в 1990-х годах. Не было и мысли подражать осторожному и прагматичному нейтралитету Финляндии по отношению к своим соседям по Балтийскому региону, находящимся в сфере влияния России. НАТО поставила постсоветскую Россию на дыбы и просто не смогла устоять перед возможностью пнуть страну, когда она уже упала", — отметил Дженкинс.Теперь действия Кремля, требующего однозначных гарантий безопасности от США, стали последствиями унизительного обращения Запада с постсоветской Россией, считает обозреватель."Первоначальные предложения Москвы Бориса Ельцина об ассоциации с НАТО были отвергнуты. Предполагаемые ассоциации с ЕС были высмеяны. Было сделано все, чтобы ткнуть Россию носом в ее позор. Путин и его нынешние действия стали предсказуемым результатом", — подытожил он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769237041.html
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киев, финляндия, борис ельцин, дмитрий песков, нато, россия
15:28 24.01.2022 (обновлено: 16:53 24.01.2022)
 
The Guardian: из украинского кризиса был один выход, но Киев его отверг

The Guardian: Минские соглашения решили бы кризис, но Украина их отвергла

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом
Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские власти сами отказались от единственного компромиссного решения кризиса в регионе, заблокировав реализацию Минских соглашений. Об этом в статье для газеты The Guardian заявил обозреватель Саймон Дженкинс.
По мнению журналиста, соблюдение договоренностей в полной мере остановило бы конфликт интересов между самой Украиной, странами Запада и Россией, однако Киев посчитал иначе.
"Российский президент заявил, что хочет, чтобы было выполнено соглашение "Минска-2" от 2015 года. Это урегулирование разумно. Оно требует автономии для русскоязычного Донбасса, прекращения экспансии НАТО, ухода России и восстановления границы Украины", — заметил Дженкинс.
Обозреватель напомнил, что западные и украинские дипломаты не сделали ничего, чтобы соглашения соблюдались.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса и сопротивляется его "самостоятельному правлению", — добавил он.
К сложным последствиям, по словам автора материала, привели необдуманные действия государств, входящих в НАТО, по отношению к Украине и России.
"Запад пошел на расчетливую авантюру, расширяя НАТО в 1990-х годах. Не было и мысли подражать осторожному и прагматичному нейтралитету Финляндии по отношению к своим соседям по Балтийскому региону, находящимся в сфере влияния России. НАТО поставила постсоветскую Россию на дыбы и просто не смогла устоять перед возможностью пнуть страну, когда она уже упала", — отметил Дженкинс.
Теперь действия Кремля, требующего однозначных гарантий безопасности от США, стали последствиями унизительного обращения Запада с постсоветской Россией, считает обозреватель.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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"Этого они еще нигде не делали". Политолог об эксперименте США над Украиной
"Первоначальные предложения Москвы Бориса Ельцина об ассоциации с НАТО были отвергнуты. Предполагаемые ассоциации с ЕС были высмеяны. Было сделано все, чтобы ткнуть Россию носом в ее позор. Путин и его нынешние действия стали предсказуемым результатом", — подытожил он.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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