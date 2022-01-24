https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266379.html

В Кремле прокомментировали поставки вооружений на Украину

В Кремле прокомментировали поставки вооружений на Украину - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле прокомментировали поставки вооружений на Украину

Поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве к началу военной операции в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:04

2022-01-24T15:04

2022-01-24T15:04

в мире

вооружение

украина

дмитрий песков

донбасс

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве к началу военной операции в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник."Действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет "горячие головы" в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить - мы об этом говорим давно", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220124/klimov-1769254097.html

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донбасс

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в мире, вооружение, украина, дмитрий песков, донбасс, россия