https://ria.ru/20220124/ukraina-1769266055.html

В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании

В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании

В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:02

2022-01-24T15:02

2022-01-24T18:08

в мире

дмитрий песков

нато

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник."Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и действительно такая угроза сейчас есть... Мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине", - заявил Песков, отвечая на вопрос по концентрации сил Украины на линии соприкосновения ЛНР и ДНР и увеличению интенсивности огня в 5 раз.

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, дмитрий песков, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия