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В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании
В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании
В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:02
2022-01-24T18:08
в мире
дмитрий песков
нато
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник."Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и действительно такая угроза сейчас есть... Мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине", - заявил Песков, отвечая на вопрос по концентрации сил Украины на линии соприкосновения ЛНР и ДНР и увеличению интенсивности огня в 5 раз.
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
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в мире, дмитрий песков, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
15:02 24.01.2022 (обновлено: 18:08 24.01.2022)
 
В Кремле призвали НАТО побудить Украину не думать о силовом урегулировании

Песков призвал НАТО побудить Киев не думать о силовом урегулировании конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы все призывали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.
"Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и действительно такая угроза сейчас есть... Мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине", - заявил Песков, отвечая на вопрос по концентрации сил Украины на линии соприкосновения ЛНР и ДНР и увеличению интенсивности огня в 5 раз.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:08
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
 
В миреДмитрий ПесковНАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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