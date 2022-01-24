https://ria.ru/20220124/ukraina-1769244566.html

Украина призналась в ущербности собственной армии

"Это не война": на Украине признали господство российской армии - РИА Новости, 24.01.2022

Украина призналась в ущербности собственной армии

Украина катастрофически уступает России во многих военных аспектах, поэтому масштабных боевых действий между двумя странами быть не может. Такое мнение выразил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:31

2022-01-24T13:31

2022-01-24T15:54

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калибр

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина катастрофически уступает России во многих военных аспектах, поэтому масштабных боевых действий между двумя странами быть не может. Такое мнение выразил киевский политолог Виктор Савинов в эфире канала Politeka.По его словам, состояние украинского флота оставляет желать лучшего, поскольку он не способен провести ни одного ракетного пуска. Из-за этого под угрозой беспрепятственной высадки десанта оказалась вся южная граница страны."Самое грозное оружие, которое есть у украинского флота, это 20-миллиметровая пушка. Против ракеты "Калибр", летящей на полторы тысячи километров и уничтожающей объекты, намного большие, чем объекты, которые представляют из себя украинский флот, — это не война", — подчеркнул эксперт.Еще одной проблемой, по его мнению, стало колоссальное отставание в авиации: у Украины на сегодня есть максимум 77 готовых к боевым действиям самолетов, причем все они не выше четвертого поколения. Россия между тем располагает гораздо большим потенциалом, отметил он."У России есть самолеты пятого поколения и стратегические ядерные бомбардировщики, против которых у Украины нет средств поражения. Соответственно, Россия обладает подавляющим господством на море, подавляющим господством в воздухе", — подытожил Савинов.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769183449.html

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

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украина, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, калибр, россия