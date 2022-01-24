В Госдуме заявили, что Запад продолжает увеличивать присутствие на Украине
Депутат Госдумы Калашников: Запад продолжает увеличивать присутствие на Украине
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников (КПРФ), комментируя сообщения о военной помощи США Европе и Киеву, заявил, что Запад, обвиняя Россию, сам продолжает увеличивать присутствие на Украине.
Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации. Также в Госдепе заявили об оборонной помощи от США Киеву на сумму $200 млн.
"Говорили, что мы стягиваем силы, но вместо этого сами вводят войска. Рассказывают сказки про нас, при этом усиливают свою инфраструктуру на Украине. Продолжают нагло наращивать вооружения. Трудно это не заметить думающим людям. Ну а не думающим достаточно пропаганды", - заявил Калашников РИА Новости.
По его словам, подобная ситуация будет происходить бесконечно, если дипломаты РФ не продолжат договариваться с Вашингтоном о гарантиях безопасности.
"Этот фон, если наши дипломаты и политики продолжат то, что начали по юридически обязывающим договорам (с Западом о безопасности), тогда это будет подчиняться именно этим условиям (в случае их принятия), если же этого не будет сделано, то эти вещи будут происходить бесконечно", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.