https://ria.ru/20220124/ukraina-1769206669.html

Облажавшимся британцам напомнили, чьей марионеткой давно стала Украина

Британцы указали, кто на самом деле сделал из Украины "марионетку" - РИА Новости, 24.01.2022

Облажавшимся британцам напомнили, чьей марионеткой давно стала Украина

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали Лондон, который запустил фейк о том, что Россия планирует установить "марионеточный режим" на Украине... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:28

2022-01-24T10:28

2022-01-24T11:30

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форин-офис

евросоюз

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали Лондон, который запустил фейк о том, что Россия планирует установить "марионеточный режим" на Украине. Многие заметили, что даже если это было бы правдой, Москва уже опоздала, ведь в Киеве давно правят ставленники Запада."Если Путину удастся привести к власти "марионеточный" режим, он лишь развернет вспять то, чего вообще не должно было случиться в 2014 году. Обама и Евросоюз организовали госпереворот, чтобы Украина смогла вступить в Евросоюз, но она так этого и не сделала. Ничего больше не изменить. Брюсселю придется это проглотить", — отметил Noel Stevens."Да как они смеют? То, что в 2014 году Запад, Маккейн, Нуланд и иже с ними организовали на Украине госпереворот, чтобы свергнуть демократически избранного президента и установить прозападный неонацистский режим, вовсе не означает, что Россия может пытаться сделать то же самое. Мы должны четко объяснить Путину, что мы исключительные, мы незаменимые, поэтому имеем право организовывать госперевороты, вторгаться в другие страны, вводить санкции направо и налево", — сыронизировал hot azel."Россия вполне разумно пытается помешать приближению альянса НАТО к своим границам. Особенно учитывая то, что у нее есть обязательство защищать многочисленное русскоязычное население на востоке Украины. Было бы интересно посмотреть на результаты референдума в восточных областях Украины", — подчеркнул patrick villiers."На Украине уже работает марионеточный режим, который к власти привели Соединенные Штаты после организованного ЦРУ госпереворота под чужими флагами. Третьего варианта не дано. Это будет либо марионеточный режим, установленный американцами, либо марионеточный режим, установленный русскими. Именно в этом кроется причина текущего кризиса. Лучший вариант для Украины — нейтралитет", — считает John Bentley."Великобритании необходимо перестать разжигать военную истерию и заняться решением собственных проблем. Хотя, разумеется, продажи оружия Украине приносят пользу нашей государственной казне", — подытожили читатели.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.Мураев, который попал под санкции Москвы в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса— "вопрос к мистеру Бину". МИД России, в свою очередь, назвал заявление Лондона дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220124/pomosch-1769198453.html

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украина, киев, москва, великобритания, форин-офис, евросоюз, россия