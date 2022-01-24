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https://ria.ru/20220124/ukraina-1769200818.html
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине
Решение США разрешить добровольный отъезд части дипломатов и начать эвакуацию членов их семей с Украины лежит в русле общей информационной кампании по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:00
2022-01-24T10:00
в мире
киев
сша
дмитрий песков
форин-офис
нато
верховная рада украины
виктория нуланд
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение США разрешить добровольный отъезд части дипломатов и начать эвакуацию членов их семей с Украины лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации, но не исключено, что Вашингтон пошел на такой шаг в качестве предупредительной меры из-за готовящейся западными странами провокации, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Находящимся на Украине американским гражданам рекомендуется рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. При этом высокопоставленный представитель госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса."Само по себе действие носит протокольный характер, но лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации", - считает Межуев.Эксперт напомнил недавние заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины."Трудно сказать, какой они считают для себя предпочтительным, но учитывая, что получила распространение совершенно неадекватная информация про какой-то готовящийся заговор с целью поставить у власти в Киеве фигуру, очевидно не пользующуюся ни малейшей популярностью в России, то нельзя исключить, что ряд стран, возможно, Британия вместе с США, возможно, по линии разведки, готовят какую-то развязку - то, что российский МИД назвал провокацией, которая так или иначе приведет к всплеску напряженности. И главной задачей будет привлечение России к этому конфликту", - отметил он.При этом Межуев подчеркнул, что разрешение на добровольный отъезд части дипломатических сотрудников является "стандартной, протокольной процедурой" в американской практике.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Ранее МИД Великобритании, не приводя никаких доказательств, обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют внедрить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике.МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769076079.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, форин-офис, нато, верховная рада украины, виктория нуланд, евгений мураев, россия
10:00 24.01.2022
 
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине

Политолог Межуев назвал отъезд части дипломатов из Киева частью информационной кампании

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение США разрешить добровольный отъезд части дипломатов и начать эвакуацию членов их семей с Украины лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации, но не исключено, что Вашингтон пошел на такой шаг в качестве предупредительной меры из-за готовящейся западными странами провокации, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Находящимся на Украине американским гражданам рекомендуется рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. При этом высокопоставленный представитель госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 18:29
СМИ: США в понедельник начнут эвакуацию семей дипломатов на Украине
"Само по себе действие носит протокольный характер, но лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации", - считает Межуев.
Эксперт напомнил недавние заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая в интервью газете Financial Times заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
"Трудно сказать, какой они считают для себя предпочтительным, но учитывая, что получила распространение совершенно неадекватная информация про какой-то готовящийся заговор с целью поставить у власти в Киеве фигуру, очевидно не пользующуюся ни малейшей популярностью в России, то нельзя исключить, что ряд стран, возможно, Британия вместе с США, возможно, по линии разведки, готовят какую-то развязку - то, что российский МИД назвал провокацией, которая так или иначе приведет к всплеску напряженности. И главной задачей будет привлечение России к этому конфликту", - отметил он.
При этом Межуев подчеркнул, что разрешение на добровольный отъезд части дипломатических сотрудников является "стандартной, протокольной процедурой" в американской практике.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Ранее МИД Великобритании, не приводя никаких доказательств, обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют внедрить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике.
МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
09:58В мире
Госдепартамент предложил дипломатам возвращаться из Украины за свой счет
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковФорин-офисНАТОВерховная Рада УкраиныВиктория НуландЕвгений МураевРоссия
 
 
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