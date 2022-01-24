https://ria.ru/20220124/ukraina-1769183449.html

США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины

США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины - РИА Новости, 24.01.2022

США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины

Администрация США исходит из того, что Россия может начать "военные действия" против Украины в любой момент, несмотря на то что Россия подобные планы... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:04

2022-01-24T03:04

2022-01-24T03:09

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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Администрация США исходит из того, что Россия может начать "военные действия" против Украины в любой момент, несмотря на то что Россия подобные планы категорически отрицает и заявляет, что никому ничем не угрожает и не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента.Госдеп добавляет, что в связи с этой информацией США призывают находящихся на Украине американских граждан самостоятельно покинуть эту страну.Она добавила, что, основываясь на этой информации, находящиеся на Украине американские граждане "должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html

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в мире, сша, россия