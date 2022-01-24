03:04 24.01.2022 (обновлено: 03:09 24.01.2022)
США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины
США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины в любой момент
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Администрация США исходит из того, что Россия может начать "военные действия" против Украины в любой момент, несмотря на то что Россия подобные планы категорически отрицает и заявляет, что никому ничем не угрожает и не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента.
Госдеп добавляет, что в связи с этой информацией США призывают находящихся на Украине американских граждан самостоятельно покинуть эту страну.
"Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан", - сказала представитель госдепа.
Она добавила, что, основываясь на этой информации, находящиеся на Украине американские граждане "должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.