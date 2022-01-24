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Украинский политик Мураев заявил, что ему и семье теперь угрожают
Украинский политик Мураев заявил, что ему и семье теперь угрожают - РИА Новости, 24.01.2022
Украинский политик Мураев заявил, что ему и семье теперь угрожают
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:03
2022-01-24T11:58
в мире
украина
сша
великобритания
евгений мураев
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ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что столкнулся с сотнями угроз в соцсетях после публикации заявления Лондона.Ранее британское внешнеполитическое ведомство заявило, что российские спецслужбы планируют привести к власти в Киеве марионеточного лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев. В России он с декабря 2018 года находится под санкциями.Он отметил, что МИД Великобритании, скорее всего, получил "дезинформацию" украинских политиков."Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией", - добавил Мураев.Ранее он заявил, что может обратиться в суд, чтобы защитить свою честь.Заявление Лондона было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих слов британское ведомство не привело. На Смоленской площади назвали это дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск НАТО у ее границ.
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в мире, украина, сша, великобритания, евгений мураев, россия
04:03 24.01.2022 (обновлено: 11:58 24.01.2022)
 
Украинский политик Мураев заявил, что ему и семье теперь угрожают

Названный Лондоном "пророссийским лидером" Мураев заявил, что ему и семье теперь угрожают

© REUTERS / Vladislav MusienkoУкраинский политик Евгений Мураев
Украинский политик Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Vladislav Musienko
Украинский политик Евгений Мураев
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ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что столкнулся с сотнями угроз в соцсетях после публикации заявления Лондона.
Ранее британское внешнеполитическое ведомство заявило, что российские спецслужбы планируют привести к власти в Киеве марионеточного лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев. В России он с декабря 2018 года находится под санкциями.

"Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи", — сказал экс-депутат в интервью британской газете Independent.

Он отметил, что МИД Великобритании, скорее всего, получил "дезинформацию" украинских политиков.
"Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией", - добавил Мураев.
Ранее он заявил, что может обратиться в суд, чтобы защитить свою честь.
Заявление Лондона было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих слов британское ведомство не привело. На Смоленской площади назвали это дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск НАТО у ее границ.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреУкраинаСШАВеликобританияЕвгений МураевРоссия
 
 
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