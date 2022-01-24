https://ria.ru/20220124/ugol-1769274277.html

Украинская компания договорилась о дополнительных поставках угля из США

Украинская компания договорилась о дополнительных поставках угля из США - РИА Новости, 24.01.2022

Украинская компания договорилась о дополнительных поставках угля из США

Украинская компания ДТЭК договорилась о дополнительных четырех судах с углем, которые поставят в страну из США, сообщила пресс-служба компании в понедельник. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:45

2022-01-24T15:45

2022-01-24T15:45

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украина

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дтэк

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Украинская компания ДТЭК договорилась о дополнительных четырех судах с углем, которые поставят в страну из США, сообщила пресс-служба компании в понедельник."ДТЭК договорился о дополнительных четырех судах класса "Панамакс" с импортным топливом. Ожидается, что новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут на Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тысяч тонн", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что дополнительный уголь будет использован для нужд украинских ТЭС.На сегодняшний день ДТЭК привезла на Украину девять судов с импортным углем. В течение сентября-декабря 2021 года компанией было импортировано 880 тысяч тонн угля.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что запасов угля в стране достаточно для зимы, веерные отключения электроэнергии применять не будут.

https://ria.ru/20220105/ugol-1766641991.html

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в мире, украина, сша, дтэк, денис шмыгаль