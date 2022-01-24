https://ria.ru/20220124/ugol-1769203183.html

Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис - РИА Новости, 24.01.2022

Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

В Азии назревает очередной энергетический кризис. Крупнейший экспортер угля, Индонезия, до конца января приостановила поставки. Если запрет продлят или ударят... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:10

2022-01-24T11:10

2022-01-24T12:07

экономика

сша

япония

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сжиженный природный газ

цены на нефть

россия

марк гойхман

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В Азии назревает очередной энергетический кризис. Крупнейший экспортер угля, Индонезия, до конца января приостановила поставки. Если запрет продлят или ударят сильные морозы, мировые цены на твердое топливо догонят газовые. Насколько эта ситуация опасна, разбиралось РИА Новости.От запрета до роста ценВ Индонезии действует правило: угольные компании отправляют на внутренний рынок не менее 25 процентов добычи. По 70 долларов за тонну — вдвое ниже рыночной цены.Однако, по словам властей, предприятия не выполняли это требование. В результате на электростанциях сократились запасы топлива. Поэтому и запретили экспорт до конца месяца.И котировки тут же подскочили: В Европе — на 15 процентов, до 135 долларов за тонну, в Азии — до 197.В 2020-м Индонезия отгрузила на мировой рынок около 400 миллионов тонн энергетического угля. Крупнейшие потребители — Китай, Индия, Япония и Южная Корея, на них приходится около 70 процентов экспорта. Например, за 11 месяцев прошлого года КНР импортировала около 178 миллионов тонн. Практически все электростанции юго-восточных провинций страны — угольные.Индонезия даже обошла главного конкурента — Австралию. По предварительной оценке Bloomberg, в 2021-м Джакарта продала вдвое больше Канберры — 480 миллионов тонн.Тут помогли китайцы. Пекин отказался закупать уголь у австралийцев по политическим причинам. И Канберра сейчас не может возместить дефицит на рынке, поскольку уже переориентировалась на Индию, Японию и Южную Корею.В КНР, в свою очередь, выпавшие поставки возместили сырьем из России и США. Но у американцев мало свободных мощностей. В прошлом году экспорт угля из Штатов вырос на 30 процентов, при этом внутреннее потребление — на 18.Рано хоронитьУголь считается устаревшим ресурсом. Развитые страны взяли курс на декарбонизацию. Однако разразившийся в прошлом году энергетический кризис показал, что этот вид топлива рано списывать со счетов. Не зависит от погоды, в отличие от солнечных панелей и ветряков. Легче транспортировать, чем природный газ. Не нужно строить трубопроводы, заводы по сжижению.Поэтому сейчас мировой рынок застыл в ожидании — когда возобновятся индонезийские поставки. Прежде всего под ударом страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где электрогенерация в основном угольная.Дефицит грозит серьезными проблемами Индии и Китаю, как было минувшей осенью. Дело в том, что найти альтернативу твердому топливу в короткие сроки непросто.Цены на уголь растут, это обернется повышением стоимости других энергоресурсов, предупреждает Иван Белкин, генеральный директор ООО "Лэйбл Хоум Инк".Причем увеличение спроса на сжиженный природный газ в Азии подстегнет биржевые котировки на голубое топливо Европе. Там они и без того ежедневно обновляют максимумы."В итоге подорожает продукция, производимая в странах АТР. А это гигантская часть мирового товарного рынка", — добавляет собеседник РИА Новости.Поменять правила игрыСильнее всего тучи сгущаются над Китаем. Собственных запасов стране хватит, чтобы восполнить недостающий импорт, но только если запрет на экспорт из Индонезии в конце января отменят.Обеспокоены и в Японии. Правительство потребовало у Джакарты разрешить продажу высококалорийного угля, поскольку индонезийские электростанции его не потребляют.В Джакарте сообщают, что резервы на местных ТЭС удалось нарастить. Приостановка экспорта предотвратила дефицит. Однако власти намерены поменять правила игры, увеличив обязательные внутренние поставки.Для России как экспортера энергоресурсов эта ситуация выгодна. По предварительным данным Минэнерго, в 2021 году Москва отправила за границу 227 миллионов тонн твердого топлива — на семь процентов больше чем в 2020-м. Причем 129 продали в страны АТР, Европе — лишь 50.Однако чтобы нарастить азиатский экспорт, нужны модернизация и расширение железнодорожной инфраструктуры. Возможности БАМа и Транссиба ограничены.С другой стороны, заминка с индонезийском углем — козырь в российском рукаве. "Можно использовать в своих интересах — в рамках переговоров о строительстве нового маршрута в Китай через газопровод "Сила Сибири — 2". Таким образом создадут альтернативу углю", — говорит Иван Белкин.Скорее всего, на этот раз энергетического кризиса удастся избежать. Обострять ситуацию не в интересах Джакарты. "Индонезия зависит от экспорта не менее, чем другие страны Азии от его импорта. И дорожит позициями на рынке", — подчеркивает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Есть пока неподтвержденная информация, что индонезийские власти разрешили отгрузки 14 судам. Еще около 120 ожидают отмашки, чтобы выйти из порта.

https://ria.ru/20211110/ugroza-1758020261.html

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экономика, сша, япония, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сжиженный природный газ, цены на нефть, россия, марк гойхман