https://ria.ru/20220124/udalenka-1769328175.html

Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки

Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки - РИА Новости, 24.01.2022

Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки

Московские компании выборочно проверят на соблюдение указа мэра Москвы об обязательной удаленной работе для 30% сотрудников, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:11

2022-01-24T21:11

2022-01-24T21:12

распространение коронавируса

общество

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московские компании выборочно проверят на соблюдение указа мэра Москвы об обязательной удаленной работе для 30% сотрудников, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что штамм коронавируса "омикрон" в Москве уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий."Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", - сообщил Данчиков.По его словам, в случае несоблюдения этих требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.

https://ria.ru/20220121/udalenka-1768940050.html

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