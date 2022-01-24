https://ria.ru/20220124/udalenka-1769328175.html
Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки
Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки - РИА Новости, 24.01.2022
Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки
Московские компании выборочно проверят на соблюдение указа мэра Москвы об обязательной удаленной работе для 30% сотрудников, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:11
2022-01-24T21:11
2022-01-24T21:12
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московские компании выборочно проверят на соблюдение указа мэра Москвы об обязательной удаленной работе для 30% сотрудников, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что штамм коронавируса "омикрон" в Москве уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий."Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", - сообщил Данчиков.По его словам, в случае несоблюдения этих требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.
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общество, москва
21:11 24.01.2022 (обновлено: 21:12 24.01.2022)
Работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение удаленки
В Москве проведут выборочную проверку работодателей на соблюдение требований по удаленке
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московские компании выборочно проверят на соблюдение указа мэра Москвы об обязательной удаленной работе для 30% сотрудников, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что штамм коронавируса "омикрон" в Москве уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", до 1 апреля продлеваются требования по самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей и по удаленной работе 30% сотрудников предприятий.
"Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу", - сообщил Данчиков.
По его словам, в случае несоблюдения этих требований, нарушители будут привлечены к административной ответственности со штрафом для юридических лиц до 1 миллиона рублей или приостановкой деятельности по решению суда.