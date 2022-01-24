16:42 24.01.2022 (обновлено: 18:30 24.01.2022)
Двадцать судов Балтийского флота вышли на учения в море
Двадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтийского флота вышли на учения в море
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
БАЛТИЙСК (Калининградская область), 24 янв — РИА Новости. Два десятка боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера", — рассказали в ЗВО.
Во время маневров они отработают задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения.
В январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ. Они призваны проверить готовность ВМФ и ВКС к защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
География маневров обширная: они пройдут не только в акватории прилегающих к России морей, но и в более отдаленных регионах. Отдельные учения будут проводиться в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего в них поучаствуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, одна тысяча единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.
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