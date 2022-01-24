https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html

Двадцать судов Балтийского флота вышли на учения в море

Двадцать судов Балтийского флота вышли на учения в море - РИА Новости, 24.01.2022

Двадцать судов Балтийского флота вышли на учения в море

Два десятка боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:42

2022-01-24T16:42

2022-01-24T18:30

безопасность

балтийский флот вмф россии

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россия

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БАЛТИЙСК (Калининградская область), 24 янв — РИА Новости. Два десятка боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли на учения в море, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера", — рассказали в ЗВО. Во время маневров они отработают задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения.В январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ. Они призваны проверить готовность ВМФ и ВКС к защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.География маневров обширная: они пройдут не только в акватории прилегающих к России морей, но и в более отдаленных регионах. Отдельные учения будут проводиться в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего в них поучаствуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, одна тысяча единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220123/ucheniya-1769126771.html

https://ria.ru/20220117/nato-1768250853.html

балтийское море

россия

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безопасность, балтийский флот вмф россии, вмф рф, балтийское море, россия