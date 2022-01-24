https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769260910.html

Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол

Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол - РИА Новости, 24.01.2022

Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол

У ирландских властей нет никаких причин для беспокойства относительно предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:44

2022-01-24T14:44

2022-01-24T15:34

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. У ирландских властей нет никаких причин для беспокойства относительно предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувен завил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии."Нет абсолютно ни одной малейшей причины для ирландских властей испытывать какое-либо беспокойство по поводу этих довольно коротких и ограниченных по масштабу учений, которые проводятся ежегодно, и ни у кого никогда никаких проблем не вызывают", - сказал посол.Он подчеркнул, что история вокруг учений "раздута"."Я думаю, что история с военно-морскими учениями России в Атлантике очень сильно раздута. Речь идет о достаточно регулярном, обычном процессе военной подготовки. Такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны", - пояснил глава российской дипмисии в Ирландии."Строго говоря, эти учения по своим масштабам и по существу не представляют никакой угрозы Ирландии или кому–либо еще. Это все мы довели до наших коллег в ирландском МИДе", - добавил он.Российский дипломат пояснил, что в ходе учений, возможно, будет затронута какая-то часть исключительной экономической зоны Ирландии, но это абсолютно соответствует нормам международного морского права, и никаких запретов на этот счет нет.Комментируя сообщения СМИ о том, что Ирландия обеспокоена из-за нехватки у нее радиолокационного оборудования, посол подчеркнул, что это абсолютно внутреннее дело Ирландии и не имеет никакого отношения ни к учениям, ни к России.По мнению российского дипломата, шум вокруг предстоящих учений вписывается в информационно-пропагандистскую кампанию, цель которой - раздуть представление о некой угрозе со стороны России для Европы."Мой совет европейским коллегам, в том числе ирландским: смотреть на то, как Европа могла бы помочь диалогу между Россией и США, а также НАТО, по действительно важным и серьезным вопросам", - заключил Филатов.

https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

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