https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769260910.html
Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол
Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол - РИА Новости, 24.01.2022
Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол
У ирландских властей нет никаких причин для беспокойства относительно предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:44
2022-01-24T14:44
2022-01-24T15:34
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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. У ирландских властей нет никаких причин для беспокойства относительно предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувен завил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии."Нет абсолютно ни одной малейшей причины для ирландских властей испытывать какое-либо беспокойство по поводу этих довольно коротких и ограниченных по масштабу учений, которые проводятся ежегодно, и ни у кого никогда никаких проблем не вызывают", - сказал посол.Он подчеркнул, что история вокруг учений "раздута"."Я думаю, что история с военно-морскими учениями России в Атлантике очень сильно раздута. Речь идет о достаточно регулярном, обычном процессе военной подготовки. Такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны", - пояснил глава российской дипмисии в Ирландии."Строго говоря, эти учения по своим масштабам и по существу не представляют никакой угрозы Ирландии или кому–либо еще. Это все мы довели до наших коллег в ирландском МИДе", - добавил он.Российский дипломат пояснил, что в ходе учений, возможно, будет затронута какая-то часть исключительной экономической зоны Ирландии, но это абсолютно соответствует нормам международного морского права, и никаких запретов на этот счет нет.Комментируя сообщения СМИ о том, что Ирландия обеспокоена из-за нехватки у нее радиолокационного оборудования, посол подчеркнул, что это абсолютно внутреннее дело Ирландии и не имеет никакого отношения ни к учениям, ни к России.По мнению российского дипломата, шум вокруг предстоящих учений вписывается в информационно-пропагандистскую кампанию, цель которой - раздуть представление о некой угрозе со стороны России для Европы."Мой совет европейским коллегам, в том числе ирландским: смотреть на то, как Европа могла бы помочь диалогу между Россией и США, а также НАТО, по действительно важным и серьезным вопросам", - заключил Филатов.
https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html
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в мире, ирландия, россия
14:44 24.01.2022 (обновлено: 15:34 24.01.2022)
Москва проинформировала Ирландию об учениях ВМФ, заявил российский посол
Российский посол в Ирландии Филатов: история вокруг учений в Атлантике сильно раздута
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. У ирландских властей нет никаких причин для беспокойства относительно предстоящих военно-морских учений в Атлантике, заявил РИА Новости посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувен завил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия
получила уведомление от России
о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.
"Нет абсолютно ни одной малейшей причины для ирландских властей испытывать какое-либо беспокойство по поводу этих довольно коротких и ограниченных по масштабу учений, которые проводятся ежегодно, и ни у кого никогда никаких проблем не вызывают", - сказал посол.
Он подчеркнул, что история вокруг учений "раздута".
"Я думаю, что история с военно-морскими учениями России в Атлантике очень сильно раздута. Речь идет о достаточно регулярном, обычном процессе военной подготовки. Такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны", - пояснил глава российской дипмисии в Ирландии.
"Что касается нынешних учений, ирландские соответствующие власти, отвечающие за управление воздушным движением и мореплаванием, уведомлены в полном соответствии со всеми правилами на этот счет. Соблюдаются все необходимые требования авиационной и морской безопасности", - сказал глава российской дипмиссии.
"Строго говоря, эти учения по своим масштабам и по существу не представляют никакой угрозы Ирландии или кому–либо еще. Это все мы довели до наших коллег в ирландском МИДе", - добавил он.
Российский дипломат пояснил, что в ходе учений, возможно, будет затронута какая-то часть исключительной экономической зоны Ирландии, но это абсолютно соответствует нормам международного морского права, и никаких запретов на этот счет нет.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Ирландия обеспокоена из-за нехватки у нее радиолокационного оборудования, посол подчеркнул, что это абсолютно внутреннее дело Ирландии и не имеет никакого отношения ни к учениям, ни к России.
По мнению российского дипломата, шум вокруг предстоящих учений вписывается в информационно-пропагандистскую кампанию, цель которой - раздуть представление о некой угрозе со стороны России для Европы.
"Мой совет европейским коллегам, в том числе ирландским: смотреть на то, как Европа могла бы помочь диалогу между Россией и США, а также НАТО, по действительно важным и серьезным вопросам", - заключил Филатов.