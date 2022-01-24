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В Кремле прокомментировали сообщения о военных учениях в Балтийском море
В Кремле прокомментировали сообщения о военных учениях в Балтийском море - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о военных учениях в Балтийском море
Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:43
2022-01-24T14:48
дмитрий песков
вооруженные силы рф
россия
безопасность
нато
балтийское море
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения в Балтийском море.В понедельник стало известно о том, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности.Позднее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что два корвета БФ вышли в дальний поход, который пройдет в рамках массовых учений под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России."Это нужно спрашивать в Минобороны, это первое. Второе - подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны. И третье - все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - сказал Песков на вопрос о том, является ли начало учений на Балтийском море ответом на переброску дополнительных сил НАТО в Восточную Европу.
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дмитрий песков, вооруженные силы рф, россия, безопасность, нато, балтийское море
14:43 24.01.2022 (обновлено: 14:48 24.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о военных учениях в Балтийском море

Пресс-секретарь путина Песков: российские военные не могут игнорировать активность НАТО

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения в Балтийском море.
В понедельник стало известно о том, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности.
Позднее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что два корвета БФ вышли в дальний поход, который пройдет в рамках массовых учений под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России.
"Это нужно спрашивать в Минобороны, это первое. Второе - подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны. И третье - все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - сказал Песков на вопрос о том, является ли начало учений на Балтийском море ответом на переброску дополнительных сил НАТО в Восточную Европу.
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Дмитрий ПесковВооруженные силы РФРоссияБезопасностьНАТОБалтийское море
 
 
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