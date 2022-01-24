https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769316917.html

Семья убитой в Крыму девочки не состояла на учете, сообщила омбудсмен

Семья убитой в Крыму девочки не состояла на учете, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 24.01.2022

Семья убитой в Крыму девочки не состояла на учете, сообщила омбудсмен

Семья убитой в поселке Новый Свет под Судаком восьмилетней девочки не состояла на профилактическом учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:31

2022-01-24T19:31

2022-01-24T19:31

происшествия

республика крым

судак

ирина клюева

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Семья убитой в поселке Новый Свет под Судаком восьмилетней девочки не состояла на профилактическом учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.Ранее сообщалось, что восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина арестована на два месяца. Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения, после чего мать выбросила дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома."Семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения органов опеки", - сказала РИА Новости Клюева.Кроме того, по ее словам, есть информация, что женщина ранее наблюдалась у психиатра.

https://ria.ru/20210818/arest-1746230872.html

республика крым

судак

россия

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происшествия, республика крым, судак, ирина клюева, россия