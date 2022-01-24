https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769279151.html
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения - РИА Новости, 24.01.2022
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения
Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:10
2022-01-24T16:10
2022-01-24T16:10
происшествия
павлоградский район
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в омском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, 14-летняя девушка из села Юрьевка Павлоградского района подговорила 17-летнего друга убить ее мать и отчима, которые были против их отношений. Составив план убийства, подросток взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подружкой дверь. Там он ударил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать, полагают в СК."Процесс по избранию меры пресечения для подозреваемых в убийстве трёх человек в селе Юрьевка проходит в Куйбышевском районном суде сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой 6-летнего брата. Она сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности, сообщал СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html
https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html
павлоградский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, павлоградский район, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения
Подросткам, подозреваемым в убийстве семьи в Омской области, изберут меру пресечения
ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в омском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, 14-летняя девушка из села Юрьевка Павлоградского района
подговорила 17-летнего друга убить ее мать и отчима, которые были против их отношений. Составив план убийства, подросток взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подружкой дверь. Там он ударил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать, полагают в СК
.
"Процесс по избранию меры пресечения для подозреваемых в убийстве трёх человек в селе Юрьевка проходит в Куйбышевском районном суде сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.
После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой 6-летнего брата. Она сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности, сообщал СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.