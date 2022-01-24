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Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения - РИА Новости, 24.01.2022
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения
Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:10
2022-01-24T16:10
происшествия
павлоградский район
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в омском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, 14-летняя девушка из села Юрьевка Павлоградского района подговорила 17-летнего друга убить ее мать и отчима, которые были против их отношений. Составив план убийства, подросток взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подружкой дверь. Там он ударил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать, полагают в СК."Процесс по избранию меры пресечения для подозреваемых в убийстве трёх человек в селе Юрьевка проходит в Куйбышевском районном суде сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой 6-летнего брата. Она сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности, сообщал СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769269368.html
https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html
павлоградский район
омск
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происшествия, павлоградский район, омск, следственный комитет россии (ск рф)
16:10 24.01.2022
 
Подозреваемым в убийстве семьи в Омской области изберут меру пресечения

Подросткам, подозреваемым в убийстве семьи в Омской области, изберут меру пресечения

© Фото : СУСК РФ по Омской областиДом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Омской области
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для 14-летней девочки и ее 17-летнего парня по делу о тройном убийстве в омском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, 14-летняя девушка из села Юрьевка Павлоградского района подговорила 17-летнего друга убить ее мать и отчима, которые были против их отношений. Составив план убийства, подросток взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подружкой дверь. Там он ударил ножом спящих взрослых и 10-летнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать, полагают в СК.
Следователи работают на месте тройного убийства в Омской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:58
"Закололи во сне": что известно об убийстве семьи в Омской области
"Процесс по избранию меры пресечения для подозреваемых в убийстве трёх человек в селе Юрьевка проходит в Куйбышевском районном суде сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.
После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой 6-летнего брата. Она сказала, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности, сообщал СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
06:09
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи
 
ПроисшествияПавлоградский районОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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