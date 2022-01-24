https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769274883.html
В Крыму убили восьмилетнюю девочку
В Крыму убили восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму убили восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:51
2022-01-24T15:51
2022-01-24T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали."В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769221937.html
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происшествия, севастополь, республика крым, олег камшилов, россия
В Крыму убили восьмилетнюю девочку
В Крыму в поселке Новый Свет убили восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело