https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769274883.html

В Крыму убили восьмилетнюю девочку

В Крыму убили восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 24.01.2022

В Крыму убили восьмилетнюю девочку

Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:51

2022-01-24T15:51

2022-01-24T15:51

происшествия

севастополь

республика крым

олег камшилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали."В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769221937.html

https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html

севастополь

республика крым

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происшествия, севастополь, республика крым, олег камшилов, россия