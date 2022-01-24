Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769274883.html
В Крыму убили восьмилетнюю девочку
В Крыму убили восьмилетнюю девочку - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму убили восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:51
2022-01-24T15:51
происшествия
севастополь
республика крым
олег камшилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали."В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769221937.html
https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, республика крым, олег камшилов, россия
15:51 24.01.2022
 
В Крыму убили восьмилетнюю девочку

В Крыму в поселке Новый Свет убили восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет под Судаком, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Ранее в Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появилась информация, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы страдает шизофренией, сбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь, от чего девочка погибла. Женщину задержали.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
11:33
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Тюмени
"В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", - сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления.
Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура республики.
"Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства 8-летней девочки в поселке Новый Свет городского округа Судака", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура начала проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой установит все обстоятельства трагедии.
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
06:09
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи
 
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымОлег КамшиловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Лента новостейМолния
Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море