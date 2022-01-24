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"Закололи во сне": что известно об убийстве семьи в Омской области
"Закололи во сне": что известно об убийстве семьи в Омской области - РИА Новости, 24.01.2022
"Закололи во сне": что известно об убийстве семьи в Омской области
Под Омском представители СК допрашивают 14-летнюю школьницу и 17-летнего молодого человека — по версии следствия, подросток с подачи девочки жестоко расправился РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:58
2022-01-24T16:07
общество
убийство
подростки
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. Под Омском представители СК допрашивают 14-летнюю школьницу и 17-летнего молодого человека — по версии следствия, подросток с подачи девочки жестоко расправился с ее матерью, отчимом и младшей сестрой — инвалидом. Местные в это поверить не могут — о семье в селе Юрьевка отзываются только положительно.Неизвестный с бородойУтром 22 января 14-летняя Оля (имена всех несовершеннолетних изменены) с шестилетним братом Денисом прибежали к соседям и рассказали, что неизвестный человек ворвался в дом и зарезал мать, ее мужа и десятилетнюю сестру, страдающую ДЦП.Спустя несколько часов в село прибыла усиленная следственно-оперативная группа из Омска, уголовное дело о тройном убийстве взяли на контроль Центральный аппарат СКР и областная прокуратура.Школьница описала внешность "киллера", эксперты составили фоторобот — в федеральный розыск объявили 30-40-летнего мужчину с бородой. Двухдневные поиски закончились ничем — никто из жителей села и соседних деревень не видел никого похожего.К вечеру 23 января следователи изучили улики с места убийства и сильно засомневались в правдивости слов 14-летней Оли — слишком много было нестыковок. Решили поговорить с ней и ее младшим братом еще раз.В итоге она призналась: все организовала сама вместе со своим молодым человеком Евгением, потому что родители были против их встреч. Из-за этого в семье часто ссорились.По данным следствия, Евгений попросил у знакомого штык-нож для забоя скота и около двух часов ночи пробрался в дом с заднего двора через заранее открытую подружкой дверь. Затем убил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.Евгений тоже быстро во всем сознался, показал место, где выкинул орудие преступления и спрятал окровавленную одежду.Благополучная семьяСемья всегда считалась зажиточной и благополучной. Александра не работала — занималась воспитанием детей. Старшая дочь ходила в школу, средняя — на домашнем обучении, а младший сын готовился к первому классу.Ее гражданский муж Роман, с которым Александра сошлась несколько лет назад, трудился на местном сельхозпредприятии. По словам местных, пасынком и падчерицами особо не занимался — из-за нехватки времени."Обычный работяга, — объясняет житель Юрьевки Дмитрий. — Пахал с утра до вечера и практически без выходных". Супруги держали коров, свиней, баранов и жили в основном на деньги с продажи мяса.Причем Роман был знаком с Евгением — тот помогал ему по хозяйству. Более того, старший сын от первого брака Владимир тоже хорошо его знал."Вова учится в колледже, каждые выходные приезжал в Юрьевку. На днях Саша сказала, что ждут его в субботу. Собиралась пирожки ему напечь. Она приняла парня как родного сына", — рассказывает, еле сдерживая слезы, Ирина."Нареканий не было"Александра очень трепетно относилась к детям. "Часто приходила, пристально следила за успеваемостью, — говорит директор сельской школы Владимир Табачников. — Гиперответственная мама. Особенно теплые отношения у нее были со старшей дочерью Олей".Девочка неплохо училась — ей нравились гуманитарные предметы. Незадолго до Нового года она участвовала в областном конкурсе по истории. И хотя первое место не заняла, как отмечают педагоги, получила очень хороший опыт."В общем, нареканий ни к родителям, ни к детям с нашей стороны не было, — добавляет директор. — Чего-то подозрительного в их поведении мы также не замечали, ни на каких учетах семья, разумеется, не состояла".А младшую дочь Александры соседи характеризуют как очень общительную. В следующем году ее планировали отправить в школу — в коррекционный класс.Евгений жил с матерью, без отца, в семье четверо детей. В школе был на хорошем счету, увлекался спортом, выезжал на соревнования по баскетболу и волейболу. После девятого класса поступил в техникум профессиональных технологий в Павлоградке.В ближайшие дни подросткам предъявят обвинения и изберут меру пресечения — скорее всего, заключат под стражу. Где теперь будет жить шестилетний сын Александры, определит опека.По закону, если Ольгу и Евгения признают виновными в тройном убийстве, им грозит не более десяти лет лишения свободы.
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общество, убийство, подростки, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), криминал
15:58 24.01.2022 (обновлено: 16:07 24.01.2022)
 

"Закололи во сне": что известно об убийстве семьи в Омской области

© Фото : СУСК РФ по Омской областиСледователи работают на месте тройного убийства в Омской области
Следователи работают на месте тройного убийства в Омской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Омской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. Под Омском представители СК допрашивают 14-летнюю школьницу и 17-летнего молодого человека — по версии следствия, подросток с подачи девочки жестоко расправился с ее матерью, отчимом и младшей сестрой — инвалидом. Местные в это поверить не могут — о семье в селе Юрьевка отзываются только положительно.

Неизвестный с бородой

Утром 22 января 14-летняя Оля (имена всех несовершеннолетних изменены) с шестилетним братом Денисом прибежали к соседям и рассказали, что неизвестный человек ворвался в дом и зарезал мать, ее мужа и десятилетнюю сестру, страдающую ДЦП.
Спустя несколько часов в село прибыла усиленная следственно-оперативная группа из Омска, уголовное дело о тройном убийстве взяли на контроль Центральный аппарат СКР и областная прокуратура.
© СУСК РФ по Омской областиКомната в доме, где произошло убийство семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области. Стоп-кадр видео
Комната в доме, где произошло убийство семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области. Стоп-кадр видео
© СУСК РФ по Омской области
Комната в доме, где произошло убийство семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области. Стоп-кадр видео
Школьница описала внешность "киллера", эксперты составили фоторобот — в федеральный розыск объявили 30-40-летнего мужчину с бородой. Двухдневные поиски закончились ничем — никто из жителей села и соседних деревень не видел никого похожего.
К вечеру 23 января следователи изучили улики с места убийства и сильно засомневались в правдивости слов 14-летней Оли — слишком много было нестыковок. Решили поговорить с ней и ее младшим братом еще раз.
В итоге она призналась: все организовала сама вместе со своим молодым человеком Евгением, потому что родители были против их встреч. Из-за этого в семье часто ссорились.

"Как-то ее мать Александра пришла ко мне со слезами на глазах, объяснила, что в последнее время в семье раздор из-за романа Оли с Женей. Ей объясняли, что еще рано, но она была серьезно настроена: хочет быть с ним — и точка. Никогда бы на ребят не подумала… Вся деревня в шоке", — говорит соседка Ирина (имя изменено).

По данным следствия, Евгений попросил у знакомого штык-нож для забоя скота и около двух часов ночи пробрался в дом с заднего двора через заранее открытую подружкой дверь. Затем убил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.
© Фото : СУСК РФ по Омской областиОружие, которым убили семью из трех человек в Омской области
Оружие, которым убили семью из трех человек в Омской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Омской области
Оружие, которым убили семью из трех человек в Омской области
Евгений тоже быстро во всем сознался, показал место, где выкинул орудие преступления и спрятал окровавленную одежду.

Благополучная семья

Семья всегда считалась зажиточной и благополучной. Александра не работала — занималась воспитанием детей. Старшая дочь ходила в школу, средняя — на домашнем обучении, а младший сын готовился к первому классу.
Ее гражданский муж Роман, с которым Александра сошлась несколько лет назад, трудился на местном сельхозпредприятии. По словам местных, пасынком и падчерицами особо не занимался — из-за нехватки времени.
"Обычный работяга, — объясняет житель Юрьевки Дмитрий. — Пахал с утра до вечера и практически без выходных". Супруги держали коров, свиней, баранов и жили в основном на деньги с продажи мяса.
© Фото : СУСК РФ по Омской областиДом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Омской области
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
Причем Роман был знаком с Евгением — тот помогал ему по хозяйству. Более того, старший сын от первого брака Владимир тоже хорошо его знал.
"Вова учится в колледже, каждые выходные приезжал в Юрьевку. На днях Саша сказала, что ждут его в субботу. Собиралась пирожки ему напечь. Она приняла парня как родного сына", — рассказывает, еле сдерживая слезы, Ирина.

"Нареканий не было"

Александра очень трепетно относилась к детям. "Часто приходила, пристально следила за успеваемостью, — говорит директор сельской школы Владимир Табачников. — Гиперответственная мама. Особенно теплые отношения у нее были со старшей дочерью Олей".
Девочка неплохо училась — ей нравились гуманитарные предметы. Незадолго до Нового года она участвовала в областном конкурсе по истории. И хотя первое место не заняла, как отмечают педагоги, получила очень хороший опыт.
"В общем, нареканий ни к родителям, ни к детям с нашей стороны не было, — добавляет директор. — Чего-то подозрительного в их поведении мы также не замечали, ни на каких учетах семья, разумеется, не состояла".
А младшую дочь Александры соседи характеризуют как очень общительную. В следующем году ее планировали отправить в школу — в коррекционный класс.
© Фото : СУСК РФ по Омской областиДом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК РФ по Омской области
Дом в селе Юрьевка Омской области, где произошло убийство семьи из трех человек
Евгений жил с матерью, без отца, в семье четверо детей. В школе был на хорошем счету, увлекался спортом, выезжал на соревнования по баскетболу и волейболу. После девятого класса поступил в техникум профессиональных технологий в Павлоградке.
В ближайшие дни подросткам предъявят обвинения и изберут меру пресечения — скорее всего, заключат под стражу. Где теперь будет жить шестилетний сын Александры, определит опека.
По закону, если Ольгу и Евгения признают виновными в тройном убийстве, им грозит не более десяти лет лишения свободы.
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ОбществоУбийствоПодросткиОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Криминал
 
 
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