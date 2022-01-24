https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769258745.html

В Уфе задержали подозреваемого в убийстве сына, найденного в сливной яме

В Уфе задержали подозреваемого в убийстве сына, найденного в сливной яме - РИА Новости, 24.01.2022

В Уфе задержали подозреваемого в убийстве сына, найденного в сливной яме

Правоохранительные органы задержали в Уфе 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына, тело которого было найдено в яме шамбо частного домовладения в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:36

2022-01-24T14:36

2022-01-24T14:54

происшествия

давлеканово

уфа

республика башкортостан

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УФА, 24 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына, тело которого было найдено в яме шамбо частного домовладения в городе Давлеканово, сообщили в СУСК по Башкирии.В ведомстве рассказали, что с начала января велись поиски жителя Давлекановского района по сообщению его супруги об исчезновении мужчины. Женщина сообщила, что в конце декабря муж уехал в гости к отцу в город Давлеканово и перестал выходить на связь. Полицейские опросили 54-летнего отца исчезнувшего, он сказал, что сын перед новым годом ехал на заработки."Вскоре после разговора с правоохранителями отец пропавшего покинул свое место жительство и скрылся в неизвестном направлении. В ходе осмотра его дома были обнаружены следы крови, а в яме шамбо на территории его домовладения обнаружено тело сына с признаками насильственной смерти", - сообщает СУСК, отметив, что 54-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск.В пресс-службе МВД по республике рассказали, что мужчину задержали в микрорайоне Нижегородка в Уфе. "По предварительным данным, мужчина после того, как расправился с сыном, уехал в Уфу, где около недели жил по разным местам, порой ночевал в подъездах. Иногда мужчина подрабатывал, чистил снег вместе со случайными знакомыми", - сообщает башкирская полиция.По данным СУСК РФ по региону, убийство произошло в ходе ссоры. Отец нанес сыну несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался, а злоумышленник спрятал тело в яму. "В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального следкома.

https://ria.ru/20220124/morg-1769239596.html

давлеканово

уфа

республика башкортостан

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происшествия, давлеканово, уфа, республика башкортостан