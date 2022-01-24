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СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Тюмени
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 24.01.2022
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Тюмени
Сотрудники Следственного комитета завершили следственные действия в отношении Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки в Тюмени,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:33
2022-01-24T11:33
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета завершили следственные действия в отношении Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сопряженном с ее похищением и изнасилованием, сообщает пресс-служба СК РФ.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера)", - сообщается на сайте СК РФ.В СК отмечают, что уголовное дело из Тюмени было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СК России в связи с длительными безуспешными поисками ребенка, после этого следователи Центрального аппарата в кратчайшие сроки провели значительный объем следственных действий и экспертных исследований."Установлено, что 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени", - следует из сообщения пресс-службы СК РФ.В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела.
https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767601901.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени
11:33 24.01.2022
 
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Тюмени

СК завершил расследование дела об убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета завершили следственные действия в отношении Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сопряженном с ее похищением и изнасилованием, сообщает пресс-служба СК РФ.
В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера)", - сообщается на сайте СК РФ.
В СК отмечают, что уголовное дело из Тюмени было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СК России в связи с длительными безуспешными поисками ребенка, после этого следователи Центрального аппарата в кратчайшие сроки провели значительный объем следственных действий и экспертных исследований.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 09:28
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не причастен к другим преступлениям
"Установлено, что 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени", - следует из сообщения пресс-службы СК РФ.
В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 21:50
В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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