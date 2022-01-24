Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769221743.html
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой - РИА Новости, 24.01.2022
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой
Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:32
2022-01-24T12:46
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, 23 января 54-летний знакомый женщины проник на территорию ее гостиницы, поднялся на второй этаж и совершил два выстрела в хозяйку отеля из охотничьего ружья. После убийства мужчина покончил с собой на месте происшествия."Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в релизе. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается мотив совершения преступления.
https://ria.ru/20210927/brakonery-1751959148.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм
11:32 24.01.2022 (обновлено: 12:46 24.01.2022)
 
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой

В Сочи мужчина убил знакомую хозяйку гостиницы и покончил с собой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 23 января 54-летний знакомый женщины проник на территорию ее гостиницы, поднялся на второй этаж и совершил два выстрела в хозяйку отеля из охотничьего ружья. После убийства мужчина покончил с собой на месте происшествия.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в релизе. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается мотив совершения преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 11:17
На Урале браконьер случайно убил товарища и покончил с собой
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиСледственный комитет России (СК РФ)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Лента новостейМолния
Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море