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В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой

В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой - РИА Новости, 24.01.2022

В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой

Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:32

2022-01-24T11:32

2022-01-24T12:46

происшествия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, 23 января 54-летний знакомый женщины проник на территорию ее гостиницы, поднялся на второй этаж и совершил два выстрела в хозяйку отеля из охотничьего ружья. После убийства мужчина покончил с собой на месте происшествия."Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в релизе. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается мотив совершения преступления.

https://ria.ru/20210927/brakonery-1751959148.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм