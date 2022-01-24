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В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой - РИА Новости, 24.01.2022
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой
Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:32
2022-01-24T11:32
2022-01-24T12:46
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Хозяйку сочинской гостиницы из ружья убил ее знакомый, после чего свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, 23 января 54-летний знакомый женщины проник на территорию ее гостиницы, поднялся на второй этаж и совершил два выстрела в хозяйку отеля из охотничьего ружья. После убийства мужчина покончил с собой на месте происшествия."Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в релизе. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается мотив совершения преступления.
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происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм
11:32 24.01.2022 (обновлено: 12:46 24.01.2022)
В Сочи мужчина убил хозяйку гостиницы и покончил с собой
В Сочи мужчина убил знакомую хозяйку гостиницы и покончил с собой