https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769220509.html
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги - РИА Новости, 24.01.2022
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги
Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:30
2022-01-24T11:30
2022-01-24T11:30
происшествия
тукаевский район
елабужский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."В одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправился с женщинами и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html
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происшествия, тукаевский район, елабужский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги
Найденного мертвым жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги