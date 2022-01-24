https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769220509.html

Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги

Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги - РИА Новости, 24.01.2022

Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:30

2022-01-24T11:30

2022-01-24T11:30

происшествия

тукаевский район

елабужский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."В одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправился с женщинами и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

тукаевский район

елабужский район

россия

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происшествия, тукаевский район, елабужский район, следственный комитет россии (ск рф), россия