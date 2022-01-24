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Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги - РИА Новости, 24.01.2022
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги
Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:30
2022-01-24T11:30
происшествия
тукаевский район
елабужский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."В одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправился с женщинами и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html
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тукаевский район
елабужский район
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происшествия, тукаевский район, елабужский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:30 24.01.2022
 
Жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги

Найденного мертвым жителя Татарстана заподозрили в убийстве жены и ее подруги

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства двух девушек, в котором подозревают мужа одной из них, тело которого было найдено в автомобиле, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района обнаружены тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. В дальнейшем на стоянке в Елабужском районе в автомобиле обнаружено тело 25-летнего супруга одной из потерпевших, который, предположительно, расправился с женщинами и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:50
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".
По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 12:45
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство
 
ПроисшествияТукаевский районЕлабужский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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