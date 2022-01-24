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Новые подробности о жутком убийстве семьи под Омском
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве семьи под Омском - РИА Новости, 24.01.2022
Новые подробности о жутком убийстве семьи под Омском
Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ранее ушел из дома, сообщил местный портал "Город-55" со ссылкой на РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:28
2022-01-24T10:22
происшествия
павлоградский район
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ранее ушел из дома, сообщил местный портал "Город-55" со ссылкой на источник.По информации СМИ, молодой человек ночевал в разных местах, скитаясь по селу Юрьевка."Подозреваемый не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал где придется", — уточнил собеседник издания.О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Злоумышленник зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее десятилетнюю дочь.Позже в совершении преступления сознались 14-летняя дочь женщины и ее 17-летний друг. По версии следствия, девушка подговорила приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их общения. Молодой человек, по данным СК, взял у знакомого штык-нож для забоя животных и ночью пробрался в дом жертв с заднего двора. Дверь ему открыла подруга.Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой сестра не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.Следствие планирует добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливать.
https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html
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павлоградский район
омская область
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Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ
Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ
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происшествия, павлоградский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:28 24.01.2022 (обновлено: 10:22 24.01.2022)
 
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве семьи под Омском

СМИ: подозреваемый в убийстве семьи под Омском ушел от матери и ночевал в разных домах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ранее ушел из дома, сообщил местный портал "Город-55" со ссылкой на источник.
По информации СМИ, молодой человек ночевал в разных местах, скитаясь по селу Юрьевка.
"Подозреваемый не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал где придется", — уточнил собеседник издания.
О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Злоумышленник зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее десятилетнюю дочь.
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Позже в совершении преступления сознались 14-летняя дочь женщины и ее 17-летний друг. По версии следствия, девушка подговорила приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их общения. Молодой человек, по данным СК, взял у знакомого штык-нож для забоя животных и ночью пробрался в дом жертв с заднего двора. Дверь ему открыла подруга.
Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой сестра не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.
Следствие планирует добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливать.
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ПроисшествияПавлоградский районОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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