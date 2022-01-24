https://ria.ru/20220124/ubiystvo-1769196836.html

Новые подробности о жутком убийстве семьи под Омском

СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве семьи под Омском - РИА Новости, 24.01.2022

Новые подробности о жутком убийстве семьи под Омском

Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ранее ушел из дома, сообщил местный портал "Город-55" со ссылкой на РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:28

2022-01-24T09:28

2022-01-24T10:22

происшествия

павлоградский район

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ранее ушел из дома, сообщил местный портал "Город-55" со ссылкой на источник.По информации СМИ, молодой человек ночевал в разных местах, скитаясь по селу Юрьевка."Подозреваемый не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал где придется", — уточнил собеседник издания.О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Злоумышленник зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее десятилетнюю дочь.Позже в совершении преступления сознались 14-летняя дочь женщины и ее 17-летний друг. По версии следствия, девушка подговорила приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их общения. Молодой человек, по данным СК, взял у знакомого штык-нож для забоя животных и ночью пробрался в дом жертв с заднего двора. Дверь ему открыла подруга.Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой сестра не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.Следствие планирует добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливать.

https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html

https://ria.ru/20220123/ubiystvo-1769112762.html

павлоградский район

омская область

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Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ 2022-01-24T09:28 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павлоградский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф)