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Что будет с ценами на автомобили в 2022 году
Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2022
Что будет с ценами на автомобили в 2022 году
Ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году и когда можно будет говорить об окончании дефицита на этом рынке, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:09
2022-01-24T04:09
2022-01-24T04:09
авто
вячеслав субботин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году и когда можно будет говорить об окончании дефицита на этом рынке, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.Во время пандемии COVID-19 на рынке возникла нехватка новых автомобилей, обусловленная дефицитом комплектующих – микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые машины. Однако в наступившем году ситуация должна измениться, считает Субботин. По его мнению, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, приведет к увеличению объемов выпуска новых автомобилей.Опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, полагает Субботин."Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет", – прогнозирует он.По мнению эксперта, снижение цен на автомобили может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем."Как только наладят производство, цены (на автомобили, – ред.) не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз", – сказал Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.
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авто, вячеслав субботин
Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году
Эксперт Субботин спрогнозировал прекращение роста цен на автомобили в 2022 году
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году и когда можно будет говорить об окончании дефицита на этом рынке, рассказал
в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
Во время пандемии COVID-19 на рынке возникла нехватка новых автомобилей, обусловленная дефицитом комплектующих – микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые машины. Однако в наступившем году ситуация должна измениться, считает Субботин
. По его мнению, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, приведет к увеличению объемов выпуска новых автомобилей.
"Сейчас строят заводы по производству микрочипов. К сожалению, в мире их немного было построено, и в основном они в Китае. Но теперь и европейцы, так же, как и американцы, взялись за строительство заводов по производству микросхем. Раньше считалось, что это рутинная работа, сложная, но рутинная, а потом возник дефицит этих комплектующих", – отметил автоэксперт.
Опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, полагает Субботин.
"Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет", – прогнозирует он.
По мнению эксперта, снижение цен на автомобили может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем.
"Как только наладят производство, цены (на автомобили, – ред.) не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз", – сказал Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.