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Что будет с ценами на автомобили в 2022 году

Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на автомобили в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2022

Что будет с ценами на автомобили в 2022 году

Ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году и когда можно будет говорить об окончании дефицита на этом рынке, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T04:09

2022-01-24T04:09

2022-01-24T04:09

авто

вячеслав субботин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ждать ли продолжения роста цен на новые автомобили в 2022 году и когда можно будет говорить об окончании дефицита на этом рынке, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.Во время пандемии COVID-19 на рынке возникла нехватка новых автомобилей, обусловленная дефицитом комплектующих – микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые машины. Однако в наступившем году ситуация должна измениться, считает Субботин. По его мнению, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, приведет к увеличению объемов выпуска новых автомобилей.Опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, полагает Субботин."Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет", – прогнозирует он.По мнению эксперта, снижение цен на автомобили может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем."Как только наладят производство, цены (на автомобили, – ред.) не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз", – сказал Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211229/avtomobil-1765942384.html

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авто, вячеслав субботин