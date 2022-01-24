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Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году - РИА Новости, 24.01.2022
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:09
2022-01-24T05:09
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% - за путешествия. Примерно 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% - на мебель.Около 4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% - тратились на дачу, а 2% - на развлечения. При этом 14% опрошенных жителей России заявили, что в прошлом году у них не было крупных трат.Согласно исследованию, у 15% респондентов наибольшая единовременная трата составляла до 10 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.Примерно 19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тысяч рублей единовременно, 16% - более 100 тысяч рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тысяч рублей или более 1 миллиона рублей.Компания проводила исследование в январе среди 7 тысяч россиян из всех регионов страны.
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общество, россия
05:09 24.01.2022
 
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году

Исследование "Работы.ру" показало, что россияне больше всего тратили в 2021 году на ремонт

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего респонденты отмечали, что в прошлом году много тратились на ремонт, - об этом рассказали 23% опрошенных. По 22% участников исследования заплатили крупные суммы денег за покупку техники и гаджетов или за медицинские услуги", - сказано в исследовании.
Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% - за путешествия. Примерно 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% - на мебель.
Около 4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% - тратились на дачу, а 2% - на развлечения. При этом 14% опрошенных жителей России заявили, что в прошлом году у них не было крупных трат.
Согласно исследованию, у 15% респондентов наибольшая единовременная трата составляла до 10 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.
Примерно 19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тысяч рублей единовременно, 16% - более 100 тысяч рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тысяч рублей или более 1 миллиона рублей.
Компания проводила исследование в январе среди 7 тысяч россиян из всех регионов страны.
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