https://ria.ru/20220124/traty-1769186741.html
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году - РИА Новости, 24.01.2022
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:09
2022-01-24T05:09
2022-01-24T05:09
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% - за путешествия. Примерно 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% - на мебель.Около 4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% - тратились на дачу, а 2% - на развлечения. При этом 14% опрошенных жителей России заявили, что в прошлом году у них не было крупных трат.Согласно исследованию, у 15% респондентов наибольшая единовременная трата составляла до 10 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.Примерно 19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тысяч рублей единовременно, 16% - более 100 тысяч рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тысяч рублей или более 1 миллиона рублей.Компания проводила исследование в январе среди 7 тысяч россиян из всех регионов страны.
https://ria.ru/20220115/traty-1767954745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году
Исследование "Работы.ру" показало, что россияне больше всего тратили в 2021 году на ремонт
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего респонденты отмечали, что в прошлом году много тратились на ремонт, - об этом рассказали 23% опрошенных. По 22% участников исследования заплатили крупные суммы денег за покупку техники и гаджетов или за медицинские услуги", - сказано в исследовании.
Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% - за путешествия. Примерно 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% - на мебель.
Около 4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% - тратились на дачу, а 2% - на развлечения. При этом 14% опрошенных жителей России
заявили, что в прошлом году у них не было крупных трат.
Согласно исследованию, у 15% респондентов наибольшая единовременная трата составляла до 10 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.
Примерно 19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тысяч рублей единовременно, 16% - более 100 тысяч рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тысяч рублей или более 1 миллиона рублей.
Компания проводила исследование в январе среди 7 тысяч россиян из всех регионов страны.