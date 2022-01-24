https://ria.ru/20220124/traty-1769186741.html

Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году

Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году - РИА Новости, 24.01.2022

Исследование показало, на что больше всего тратили россияне в 2021 году

Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T05:09

2022-01-24T05:09

2022-01-24T05:09

общество

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Еще 16% респондентов указали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% - за путешествия. Примерно 13% опрошенных отметили, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% - на мебель.Около 4% участников исследования рассказали, что в 2021 году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% - тратились на дачу, а 2% - на развлечения. При этом 14% опрошенных жителей России заявили, что в прошлом году у них не было крупных трат.Согласно исследованию, у 15% респондентов наибольшая единовременная трата составляла до 10 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных (23%) отметили крупные траты в размере 10-20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей за раз приходилось оплачивать 17% участников исследования.Примерно 19% респондентов рассказали, что выплачивали до 100 тысяч рублей единовременно, 16% - более 100 тысяч рублей. По 5% опрошенных указали единовременные траты в размере более 500 тысяч рублей или более 1 миллиона рублей.Компания проводила исследование в январе среди 7 тысяч россиян из всех регионов страны.

https://ria.ru/20220115/traty-1767954745.html

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общество, россия