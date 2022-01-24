https://ria.ru/20220124/transport-1769268803.html

Путин назвал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатки

Путин назвал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатки - РИА Новости, 24.01.2022

Путин назвал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатки

Транспортная доступность остается одним из проблемных вопросов Камчатского края, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:18

2022-01-24T15:18

2022-01-24T16:04

общество

камчатский край

владимир путин

владимир солодов

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Транспортная доступность остается одним из проблемных вопросов Камчатского края, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым."Транспортная доступность для Камчатки это один из проблемных вопросов", - сказал Путин на встрече. "Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко", - ответил Солодов.Путин уточнил, работают ли власти Камчатки со стивидорами."Есть облачное хранилище, где я лично ежедневно вижу, где какой контейнер и как они отправляются", - уточнил Солодов.

https://ria.ru/20220119/kamchatka-1768482618.html

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общество, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия