Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/tormozhenie-1769180091.html
Как тормозить на скользкой дороге
Автоэксперт объяснил, как тормозить на скользкой дороге - РИА Новости, 24.01.2022
Как тормозить на скользкой дороге
При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:18
2022-01-24T11:07
авто
егор васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261662_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a37f2814bddfc7c93e14dcb0f3140749.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо резко сбавить ход при управлении автомобилем. О том, как это лучше сделать в условиях гололеда, рассказал агентству Прайм автомобильный эксперт Егор Васильев.При экстренном торможении нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на тормоз и уже достаточно грубо "ударить" по нему, чтобы сразу активировать систему АБС. Причем при "ударе" по педали тормоза надо задействовать в большей степени мышцы бедра, нежели голеностопа, советует Васильев.Это даст хорошее замедление, причем независимо от навыков водителя, объясняет эксперт.
https://realty.ria.ru/20211221/gololed-1764551596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261662_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_f273c527407f8a996f61a30fd5b1ac74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, егор васильев
03:18 24.01.2022 (обновлено: 11:07 24.01.2022)
 
Автоэксперт объяснил, как тормозить на скользкой дороге

Автоэксперт Васильев посоветовал при езде по гололеду резко давить на педаль тормоза

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУхудшение ситуации на автодорогах
Ухудшение ситуации на автодорогах - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо резко сбавить ход при управлении автомобилем. О том, как это лучше сделать в условиях гололеда, рассказал агентству Прайм автомобильный эксперт Егор Васильев.
При экстренном торможении нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на тормоз и уже достаточно грубо "ударить" по нему, чтобы сразу активировать систему АБС. Причем при "ударе" по педали тормоза надо задействовать в большей степени мышцы бедра, нежели голеностопа, советует Васильев.
Это даст хорошее замедление, причем независимо от навыков водителя, объясняет эксперт.
Открытие развязки на Волоколамском шоссе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Сборная "солянка": пять наболевших вопросов про борьбу с гололедом
 
АвтоЕгор Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Лента новостейМолния
Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море