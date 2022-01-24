https://ria.ru/20220124/tormozhenie-1769180091.html

Как тормозить на скользкой дороге

Автоэксперт объяснил, как тормозить на скользкой дороге - РИА Новости, 24.01.2022

Как тормозить на скользкой дороге

При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:18

2022-01-24T03:18

2022-01-24T11:07

авто

егор васильев

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо резко сбавить ход при управлении автомобилем. О том, как это лучше сделать в условиях гололеда, рассказал агентству Прайм автомобильный эксперт Егор Васильев.При экстренном торможении нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на тормоз и уже достаточно грубо "ударить" по нему, чтобы сразу активировать систему АБС. Причем при "ударе" по педали тормоза надо задействовать в большей степени мышцы бедра, нежели голеностопа, советует Васильев.Это даст хорошее замедление, причем независимо от навыков водителя, объясняет эксперт.

https://realty.ria.ru/20211221/gololed-1764551596.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев