https://ria.ru/20220124/tormozhenie-1769180091.html
Как тормозить на скользкой дороге
Автоэксперт объяснил, как тормозить на скользкой дороге - РИА Новости, 24.01.2022
Как тормозить на скользкой дороге
При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:18
2022-01-24T03:18
2022-01-24T11:07
авто
егор васильев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. При торможении на снежно-ледовых покрытиях есть два варианта действий. В первом случае речь идет о постепенном сбавлении скорости. Во втором — когда необходимо резко сбавить ход при управлении автомобилем. О том, как это лучше сделать в условиях гололеда, рассказал агентству Прайм автомобильный эксперт Егор Васильев.При экстренном торможении нужно очень быстро перенести ногу с педали газа на тормоз и уже достаточно грубо "ударить" по нему, чтобы сразу активировать систему АБС. Причем при "ударе" по педали тормоза надо задействовать в большей степени мышцы бедра, нежели голеностопа, советует Васильев.Это даст хорошее замедление, причем независимо от навыков водителя, объясняет эксперт.
https://realty.ria.ru/20211221/gololed-1764551596.html
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авто, егор васильев
03:18 24.01.2022 (обновлено: 11:07 24.01.2022)
Автоэксперт объяснил, как тормозить на скользкой дороге
Автоэксперт Васильев посоветовал при езде по гололеду резко давить на педаль тормоза