https://ria.ru/20220124/telichiki-1769271145.html
Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички
Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички
Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о реконструкции аэропорта Тиличики на севере региона. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:31
2022-01-24T15:31
2022-01-24T15:31
общество
камчатский край
владимир путин
ил-114
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о реконструкции аэропорта Тиличики на севере региона.Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Глава региона попросил помощи президента в вопросе реконструкции аэропорта в селе Тиличики на севере полуострова."Большое количество проблем, но одна, самая острая, ‒ это аэропорт Тиличики, через него проходит более 70 процентов общего сообщения. Мы ждем новые суда российские, в том числе Ил-114, и они в принципе не смогут летать в силу того, что не соответствует плотность грунта", - объяснил Солодов.Губернатор добавил, что аэропорт еще в 2006 году пострадал от землетрясения, с тех пор прошло 15 лет, а север до сих пор остается без самолетной связи. "Люди буквально неделями, Владимир Владимирович, вынуждены в аэропорту ждать, пока там погода будет или вертолет. Не такая большая сумма реконструкции ‒ 1,4 миллиарда", - добавил Солодов."Нужно реконструировать", - ответил президент."Это жизнеобеспечивающий вопрос", - добавил губернатор."Хорошо", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220124/transport-1769268803.html
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общество, камчатский край, владимир путин, ил-114, владимир солодов, россия
Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички
Президент Путин поддержал просьбу губернатора Камчатки реконструировать аэропорт Тилички
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о реконструкции аэропорта Тиличики на севере региона.
Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым
. Глава региона попросил помощи президента в вопросе реконструкции аэропорта в селе Тиличики на севере полуострова.
"Большое количество проблем, но одна, самая острая, ‒ это аэропорт Тиличики, через него проходит более 70 процентов общего сообщения. Мы ждем новые суда российские, в том числе Ил-114
, и они в принципе не смогут летать в силу того, что не соответствует плотность грунта", - объяснил Солодов.
Губернатор добавил, что аэропорт еще в 2006 году пострадал от землетрясения, с тех пор прошло 15 лет, а север до сих пор остается без самолетной связи. "Люди буквально неделями, Владимир Владимирович, вынуждены в аэропорту ждать, пока там погода будет или вертолет. Не такая большая сумма реконструкции ‒ 1,4 миллиарда", - добавил Солодов.
"Нужно реконструировать", - ответил президент.
"Это жизнеобеспечивающий вопрос", - добавил губернатор.
"Хорошо", - ответил Путин.