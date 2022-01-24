https://ria.ru/20220124/telichiki-1769271145.html

Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички

Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поддержал просьбу реконструировать аэропорт Тилички

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о реконструкции аэропорта Тиличики на севере региона. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:31

2022-01-24T15:31

2022-01-24T15:31

общество

камчатский край

владимир путин

ил-114

владимир солодов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765125092_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_4fc26a5d177222031d09dd827e521f7b.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Камчатского края Владимира Солодова о реконструкции аэропорта Тиличики на севере региона.Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Глава региона попросил помощи президента в вопросе реконструкции аэропорта в селе Тиличики на севере полуострова."Большое количество проблем, но одна, самая острая, ‒ это аэропорт Тиличики, через него проходит более 70 процентов общего сообщения. Мы ждем новые суда российские, в том числе Ил-114, и они в принципе не смогут летать в силу того, что не соответствует плотность грунта", - объяснил Солодов.Губернатор добавил, что аэропорт еще в 2006 году пострадал от землетрясения, с тех пор прошло 15 лет, а север до сих пор остается без самолетной связи. "Люди буквально неделями, Владимир Владимирович, вынуждены в аэропорту ждать, пока там погода будет или вертолет. Не такая большая сумма реконструкции ‒ 1,4 миллиарда", - добавил Солодов."Нужно реконструировать", - ответил президент."Это жизнеобеспечивающий вопрос", - добавил губернатор."Хорошо", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220124/transport-1769268803.html

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769266688.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, камчатский край, владимир путин, ил-114, владимир солодов, россия