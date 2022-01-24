https://ria.ru/20220124/teaser-1769251712.html

Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 24.01.2022

Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

На YouTube опубликовали тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в роли самого известного маньяка эпохи СССР. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:31

2022-01-24T15:31

2022-01-24T15:31

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в роли самого известного маньяка эпохи СССР. В ролике демонстрируют, как Андрей Чикатило продолжает выслеживать и расчленять жертв, а следственные группы полковников Ковалева и Брагина (прибыл на смену Кесаеву) прикладывают все усилия, чтобы вычислить и арестовать его. Вместе с ним во втором, он же станет финальным, сезоне также появятся Виталий Кищенко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие.Премьера новых серий "Чикатило" состоится в онлайн-кинотеатре Okko в марте. Первый сезон стал лидером по количеству просмотров на сервисе за 2021 год. С момента премьеры первой серии 18 марта его посмотрели больше 12 миллионов раз.

https://ria.ru/20220120/voland-1768725340.html

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ссср, youtube, дмитрий нагиев, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть