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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/teaser-1769251712.html
Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым
Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 24.01.2022
Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым
На YouTube опубликовали тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в роли самого известного маньяка эпохи СССР. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:31
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в роли самого известного маньяка эпохи СССР. В ролике демонстрируют, как Андрей Чикатило продолжает выслеживать и расчленять жертв, а следственные группы полковников Ковалева и Брагина (прибыл на смену Кесаеву) прикладывают все усилия, чтобы вычислить и арестовать его. Вместе с ним во втором, он же станет финальным, сезоне также появятся Виталий Кищенко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие.Премьера новых серий "Чикатило" состоится в онлайн-кинотеатре Okko в марте. Первый сезон стал лидером по количеству просмотров на сервисе за 2021 год. С момента премьеры первой серии 18 марта его посмотрели больше 12 миллионов раз.
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ссср, youtube, дмитрий нагиев, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
15:31 24.01.2022
 
Опубликован тизер второго сезона "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Появился тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер второго сезона сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в роли самого известного маньяка эпохи СССР.
В ролике демонстрируют, как Андрей Чикатило продолжает выслеживать и расчленять жертв, а следственные группы полковников Ковалева и Брагина (прибыл на смену Кесаеву) прикладывают все усилия, чтобы вычислить и арестовать его.
"Второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно "кидало" от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало", — рассказал Дмитрий Нагиев.
Вместе с ним во втором, он же станет финальным, сезоне также появятся Виталий Кищенко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие.
Премьера новых серий "Чикатило" состоится в онлайн-кинотеатре Okko в марте.
Первый сезон стал лидером по количеству просмотров на сервисе за 2021 год. С момента премьеры первой серии 18 марта его посмотрели больше 12 миллионов раз.
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