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Туризм
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Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов - РИА Новости, 24.01.2022
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов
Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:12
2022-01-24T17:12
туризм
медицина
таиланд
сша
европа
канада
здоровье
новости - туризм
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post.По информации ведомства, схема ориентирована на путешественников из стран АСЕАН, а также из Европы, Ближнего Востока, США и Канады, приезжающих в королевство за медицинскими услугами. Первоначально в нее войдут туристические районы Хуа Хин и Ча Ам, в дальнейшем программу могут расширить."Развитие направлений оздоровительного туризма призвано способствовать росту экономики Таиланда", – пояснил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.Он добавил, что районы Хуа Хин и Ча Ам отвечают всем необходимым требованиям и могут стать "новейшими оздоровительными центрами, обеспечивающими высококачественный туризм и отдых".
https://ria.ru/20220124/puteshestviya-1769208343.html
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медицина, таиланд, сша, европа, канада, здоровье, новости - туризм, ближний восток, туристы, экономическое сообщество асеан, туризм
17:12 24.01.2022
 
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов

Власти Таиланда запускают программу для туристов, приезжающих за медицинскими услугами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗакат на пляже Паттайи
Закат на пляже Паттайи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post.
По информации ведомства, схема ориентирована на путешественников из стран АСЕАН, а также из Европы, Ближнего Востока, США и Канады, приезжающих в королевство за медицинскими услугами. Первоначально в нее войдут туристические районы Хуа Хин и Ча Ам, в дальнейшем программу могут расширить.
"Развитие направлений оздоровительного туризма призвано способствовать росту экономики Таиланда", – пояснил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.
Он добавил, что районы Хуа Хин и Ча Ам отвечают всем необходимым требованиям и могут стать "новейшими оздоровительными центрами, обеспечивающими высококачественный туризм и отдых".
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