https://ria.ru/20220124/tailand-1769255329.html

Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов

Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов - РИА Новости, 24.01.2022

Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов

Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:12

2022-01-24T17:12

2022-01-24T17:12

туризм

медицина

таиланд

сша

европа

канада

здоровье

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148214/66/1482146642_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_10b6b8a527c79cf4d3b290a7f9a2f67b.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post.По информации ведомства, схема ориентирована на путешественников из стран АСЕАН, а также из Европы, Ближнего Востока, США и Канады, приезжающих в королевство за медицинскими услугами. Первоначально в нее войдут туристические районы Хуа Хин и Ча Ам, в дальнейшем программу могут расширить."Развитие направлений оздоровительного туризма призвано способствовать росту экономики Таиланда", – пояснил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.Он добавил, что районы Хуа Хин и Ча Ам отвечают всем необходимым требованиям и могут стать "новейшими оздоровительными центрами, обеспечивающими высококачественный туризм и отдых".

https://ria.ru/20220124/puteshestviya-1769208343.html

таиланд

сша

европа

канада

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина, таиланд, сша, европа, канада, здоровье, новости - туризм, ближний восток, туристы, экономическое сообщество асеан, туризм