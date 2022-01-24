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Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов - РИА Новости, 24.01.2022
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов
Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:12
2022-01-24T17:12
2022-01-24T17:12
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Таиланда объявили о запуске новой программы для туристов — "Медицинская песочница" (Wellness Sandbox), сообщает Bangkok Post.По информации ведомства, схема ориентирована на путешественников из стран АСЕАН, а также из Европы, Ближнего Востока, США и Канады, приезжающих в королевство за медицинскими услугами. Первоначально в нее войдут туристические районы Хуа Хин и Ча Ам, в дальнейшем программу могут расширить."Развитие направлений оздоровительного туризма призвано способствовать росту экономики Таиланда", – пояснил представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.Он добавил, что районы Хуа Хин и Ча Ам отвечают всем необходимым требованиям и могут стать "новейшими оздоровительными центрами, обеспечивающими высококачественный туризм и отдых".
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медицина, таиланд, сша, европа, канада, здоровье, новости - туризм, ближний восток, туристы, экономическое сообщество асеан, туризм
Таиланд запускает "Медицинскую песочницу" для туристов
Власти Таиланда запускают программу для туристов, приезжающих за медицинскими услугами