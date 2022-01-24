https://ria.ru/20220124/swift-1769240934.html
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 24.01.2022
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает портал Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:16
2022-01-24T13:16
2022-01-24T15:05
германия
россия
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
swift
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломата в ЕС."Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", — пишет издание.Главы МИД стран Евросоюза собираются в понедельник на очередное заседание в Брюсселе, главными темами которого станут переговоры по будущему безопасности на континенте и нынешняя ситуация вокруг Украины. При этом в пятницу высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что обсуждать санкции министры не будут.В то же время, по данным собеседника Euractiv, новые ограничения могут ввести "в течение нескольких дней", если "в них возникнет необходимость".Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT регулярно упоминается как один из способов давления на Россию. Ранее министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это стало бы крайней мерой, и призвал "не строить догадки об абстрактных санкциях". Немецкая газета Handselblatt со ссылкой на источники в правительстве на прошлой неделе сообщила, что Вашингтон и Брюссель исключили этот вариант, но обсуждают точечные ограничения против российских банков.Новые санкции возможны из-за ухудшения обстановки на Украине. Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения", Россия отвергает эти заявления и подчеркивает, что заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Сегодня альянс выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
https://ria.ru/20220123/swift-1769130541.html
https://ria.ru/20220124/germaniya-1769213845.html
https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769103042.html
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германия, россия, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, swift
13:16 24.01.2022 (обновлено: 15:05 24.01.2022)
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Германия при обсуждении санкций против России сняла вопрос об отключении от SWIFT
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости
. Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает портал Euractiv
со ссылкой на дипломата в ЕС.
"Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией
, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву
от глобальной платежной системы SWIFT", — пишет издание.
Главы МИД стран Евросоюза
собираются в понедельник на очередное заседание в Брюсселе
, главными темами которого станут переговоры по будущему безопасности на континенте и нынешняя ситуация вокруг Украины
. При этом в пятницу высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что обсуждать санкции министры не будут.
В то же время, по данным собеседника Euractiv, новые ограничения могут ввести "в течение нескольких дней", если "в них возникнет необходимость".
Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT регулярно упоминается как один из способов давления на Россию. Ранее министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это стало бы крайней мерой, и призвал "не строить догадки об абстрактных санкциях".
Немецкая газета Handselblatt со ссылкой на источники в правительстве на прошлой неделе сообщила, что Вашингтон и Брюссель исключили этот вариант, но обсуждают точечные ограничения против российских банков.
Новые санкции возможны из-за ухудшения обстановки на Украине. Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения", Россия отвергает эти заявления и подчеркивает, что заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Сегодня альянс выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".