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Почему в Японии испугались российской "святыни"
Японского журналиста озаботила российская "святыня ядерной стратегии" - РИА Новости, 24.01.2022
Почему в Японии испугались российской "святыни"
Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии", пишет японское издание "Тюнити симбун". РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:20
2022-01-24T17:09
в мире
япония
курильские острова
подводные лодки проекта 955 "борей"
охотское море
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии", пишет японское издание "Тюнити симбун".По мнению автора статьи, официальная Москва делает это, чтобы защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, считает журналист.В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент России Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, япония, курильские острова, подводные лодки проекта 955 "борей", охотское море, россия
06:20 24.01.2022 (обновлено: 17:09 24.01.2022)
 
Японского журналиста озаботила российская "святыня ядерной стратегии"

"Тюнити симбун": Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии"

© Минобороны РФИспытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
© Минобороны РФ
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии", пишет японское издание "Тюнити симбун".
По мнению автора статьи, официальная Москва делает это, чтобы защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, считает журналист.
В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент России Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.

"Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта "Борей" и две субмарины с крылатыми ракетами проекта "Ясень". Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой "северных территорий", — сетует автор заметки.

Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Корабли морских сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 06:58
"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией
 
В миреЯпонияКурильские островаПодводные лодки проекта 955 "Борей"Охотское мореРоссия
 
 
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