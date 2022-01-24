https://ria.ru/20220124/svyatynya-1769188393.html

Почему в Японии испугались российской "святыни"

Японского журналиста озаботила российская "святыня ядерной стратегии" - РИА Новости, 24.01.2022

Почему в Японии испугались российской "святыни"

Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии", пишет японское издание "Тюнити симбун". РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T06:20

2022-01-24T06:20

2022-01-24T17:09

в мире

япония

курильские острова

подводные лодки проекта 955 "борей"

охотское море

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия превращает Охотское море в "святыню ядерной стратегии", пишет японское издание "Тюнити симбун".По мнению автора статьи, официальная Москва делает это, чтобы защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, считает журналист.В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент России Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211016/voyna-1754835692.html

япония

курильские острова

охотское море

россия

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в мире, япония, курильские острова, подводные лодки проекта 955 "борей", охотское море, россия