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Сугробы в грузинском селе Бахмаро достигли четырех метров

Сугробы в грузинском селе Бахмаро достигли четырех метров - РИА Новости, 24.01.2022

Сугробы в грузинском селе Бахмаро достигли четырех метров

На высокогорное село Бахмаро в регионе Гурия обрушился снегопад, сугробы достигают около 4-х метров, сообщают местные жители в социальной сети Facebook. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:19

2022-01-24T11:19

2022-01-24T11:19

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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. На высокогорное село Бахмаро в регионе Гурия обрушился снегопад, сугробы достигают около 4-х метров, сообщают местные жители в социальной сети Facebook.По фотографиям очевидцев видно, как сугробы заблокировали двери и окна жилых домов. В группе "Бахмаро", созданной в соцсети, граждане требуют от властей начать расчистку снега. Некоторые жалуются на то, что снег повредил крыльца домов и прилегающую инфраструктуру.Из-за сильного снегопада на днях возникли проблемы с электроснабжением во всех районах региона - Озургети, Ланчхути и Чохатаури. Часть населения уже получает свет. По данным компании по снабжению электроэнергии Energo-pro Georgia, подача остальным будет вскоре возобновлена.

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в мире, грузия, гурия, озургети