https://ria.ru/20220124/sud-1769232019.html

Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов

Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов - РИА Новости, 24.01.2022

Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы в мотивировочной части решения о признании законным занесения издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и ее главреда Сергея Смирнова* в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:23

2022-01-24T12:23

2022-01-24T12:38

общество

канада

pussy riot

петр верзилов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в мотивировочной части решения о признании законным занесения издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и ее главреда Сергея Смирнова* в реестр физлиц-иноагентов заявил, что такой статус не имеет негативного подтекста.Истцы просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иски.Как отмечается в мотивировочной части решения, суд сослался на данные Росфинмониторинга о получении ими иностранных средств из иностранных источников: LAW SOFIA FOUNDATION (Болгария), NORTH BEE LLC (Филадельфия, США), Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Германия), MEDIAZONA INC (США). Верзилов* и Смирнов*, указал суд, распространяют в соцсетях материалы СМИ-иноагентов, участвовали в их создании.Суд отметил, что СМИ-иноагенты должны маркировать сообщения соответствующей пометкой, отчитываться о своей деятельности, публиковать документы. "Иных обязанностей на административного истца не возлагается, и, тем более, не нарушаются (не ограничиваются) его права... При соблюдении требований закона административный истец не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Право на участие в выборах не ограничено", - добавили в инстанции.Согласно доводам суда, это не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в право на свободу выражения мнения. "Доводы административного истца о том, что данный статус имеет негативный подтекст, являются несостоятельными", - подчеркнул суд.Он также не согласился с доводами истцов, что необходимо доказать обязательную связь между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов."Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - отмечается в решении суда.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".При этом Верзилов*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады).Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220121/sud-1768904266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/mediazona-1759124377.html

https://ria.ru/20211206/shtraf-1762351318.html

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общество, канада, pussy riot, петр верзилов