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https://ria.ru/20220124/sud-1769232019.html
Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов
Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов - РИА Новости, 24.01.2022
Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы в мотивировочной части решения о признании законным занесения издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и ее главреда Сергея Смирнова* в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:23
2022-01-24T12:38
общество
канада
pussy riot
петр верзилов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в мотивировочной части решения о признании законным занесения издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и ее главреда Сергея Смирнова* в реестр физлиц-иноагентов заявил, что такой статус не имеет негативного подтекста.Истцы просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иски.Как отмечается в мотивировочной части решения, суд сослался на данные Росфинмониторинга о получении ими иностранных средств из иностранных источников: LAW SOFIA FOUNDATION (Болгария), NORTH BEE LLC (Филадельфия, США), Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Германия), MEDIAZONA INC (США). Верзилов* и Смирнов*, указал суд, распространяют в соцсетях материалы СМИ-иноагентов, участвовали в их создании.Суд отметил, что СМИ-иноагенты должны маркировать сообщения соответствующей пометкой, отчитываться о своей деятельности, публиковать документы. "Иных обязанностей на административного истца не возлагается, и, тем более, не нарушаются (не ограничиваются) его права... При соблюдении требований закона административный истец не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Право на участие в выборах не ограничено", - добавили в инстанции.Согласно доводам суда, это не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в право на свободу выражения мнения. "Доводы административного истца о том, что данный статус имеет негативный подтекст, являются несостоятельными", - подчеркнул суд.Он также не согласился с доводами истцов, что необходимо доказать обязательную связь между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов."Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - отмечается в решении суда.По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".При этом Верзилов*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады).Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220121/sud-1768904266.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/mediazona-1759124377.html
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общество, канада, pussy riot, петр верзилов
12:23 24.01.2022 (обновлено: 12:38 24.01.2022)
 
Суд объяснил, почему не исключил главреда "Медиазоны"* из списка иноагентов

Суд оставил Верзилова* и Смирнова* в списке иноагентов, потому что их права не ущемляются

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в мотивировочной части решения о признании законным занесения издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* и ее главреда Сергея Смирнова* в реестр физлиц-иноагентов заявил, что такой статус не имеет негативного подтекста.
Истцы просили признать незаконными соответствующие решения Минюста, указав, что признание иностранными агентами ущемляет их в правах, необоснованно вторгается в их профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иски.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 13:53
Суд признал законным включение "Медиазоны"* в реестр иноагентов
Как отмечается в мотивировочной части решения, суд сослался на данные Росфинмониторинга о получении ими иностранных средств из иностранных источников: LAW SOFIA FOUNDATION (Болгария), NORTH BEE LLC (Филадельфия, США), Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Германия), MEDIAZONA INC (США). Верзилов* и Смирнов*, указал суд, распространяют в соцсетях материалы СМИ-иноагентов, участвовали в их создании.
Суд отметил, что СМИ-иноагенты должны маркировать сообщения соответствующей пометкой, отчитываться о своей деятельности, публиковать документы. "Иных обязанностей на административного истца не возлагается, и, тем более, не нарушаются (не ограничиваются) его права... При соблюдении требований закона административный истец не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Право на участие в выборах не ограничено", - добавили в инстанции.
Согласно доводам суда, это не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в право на свободу выражения мнения. "Доводы административного истца о том, что данный статус имеет негативный подтекст, являются несостоятельными", - подчеркнул суд.
Он также не согласился с доводами истцов, что необходимо доказать обязательную связь между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов.
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября 2021, 14:42В России
Издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* объявили в розыск
"Законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов. Для возможного включения в реестр у физического лица достаточно наличия двух этих признаков", - отмечается в решении суда.
По закону, физические лица-иноагенты – это люди, осуществляющие в России в интересах иностранных государств или международных организаций "политическую деятельность и/или целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности".
При этом Верзилов*, по данным базы МВД РФ, остается в федеральном розыске по уголовному делу, суть которого ведомством не раскрывается. Адвокат активиста Леонид Соловьев говорил РИА Новости, что Верзилов*, по мнению полиции, скрыл от властей факт своего второго гражданства (у него есть паспорт Канады).
Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot. "Медиазона"* – интернет-СМИ, специализирующееся на судебной и правоохранительной сферах.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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Издателя "Медиазоны"* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
 
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