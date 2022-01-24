https://ria.ru/20220124/sud-1769219500.html

В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь

В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь - РИА Новости, 24.01.2022

В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Воронежской области, которая до смерти забила свою семимесячную дочь, мешавшую своим плачем участвовать... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:24

2022-01-24T11:24

2022-01-24T12:08

происшествия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Воронежской области, которая до смерти забила свою семимесячную дочь, мешавшую своим плачем участвовать женщине в застолье, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 9 января 2021 года в поселке Грибановский подсудимая со своей семимесячной дочерью пришла домой к соседу, с которым ее муж распивал спиртное, и присоединилась к застолью."Чуть позже супруг ушел домой, а мать с дочерью осталась в гостях, при этом последняя в силу малолетнего возраста и позднего времени суток стала вести себя беспокойно и плакать. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, будучи раздраженной поведением ребенка, нанесла той несколько ударов рукой в область головы", - говорится в сообщении.Девочка через непродолжительное время скончалась на месте, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.В отношении 34-летней матери было возбуждено дело об убийстве малолетней, суд заключил ее под стражу.Затем, по данным СК, женщина стала утверждать, что ее ребенка мог убить сосед, пока она отлучалась на некоторое время к себе домой."Приговором суда виновная осуждена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20191114/1560927797.html

https://ria.ru/20210621/lechenie-1737914256.html

воронежская область

россия

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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия