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В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь
В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь - РИА Новости, 24.01.2022
В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь
Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Воронежской области, которая до смерти забила свою семимесячную дочь, мешавшую своим плачем участвовать... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:24
2022-01-24T12:08
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Воронежской области, которая до смерти забила свою семимесячную дочь, мешавшую своим плачем участвовать женщине в застолье, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 9 января 2021 года в поселке Грибановский подсудимая со своей семимесячной дочерью пришла домой к соседу, с которым ее муж распивал спиртное, и присоединилась к застолью."Чуть позже супруг ушел домой, а мать с дочерью осталась в гостях, при этом последняя в силу малолетнего возраста и позднего времени суток стала вести себя беспокойно и плакать. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, будучи раздраженной поведением ребенка, нанесла той несколько ударов рукой в область головы", - говорится в сообщении.Девочка через непродолжительное время скончалась на месте, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.В отношении 34-летней матери было возбуждено дело об убийстве малолетней, суд заключил ее под стражу.Затем, по данным СК, женщина стала утверждать, что ее ребенка мог убить сосед, пока она отлучалась на некоторое время к себе домой."Приговором суда виновная осуждена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:24 24.01.2022 (обновлено: 12:08 24.01.2022)
 
В Воронеже осудили мать, забившую до смерти семимесячную дочь

Мать, забившая до смерти семимесячную дочь под Воронежем, получила 12 лет колонии

© Фото : СУСК России по Воронежской областиЖительница поселка Грибановский Воронежской признана виновной в убийстве малолетней дочери во время застолья
Жительница поселка Грибановский Воронежской признана виновной в убийстве малолетней дочери во время застолья - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : СУСК России по Воронежской области
Жительница поселка Грибановский Воронежской признана виновной в убийстве малолетней дочери во время застолья
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Воронежской области, которая до смерти забила свою семимесячную дочь, мешавшую своим плачем участвовать женщине в застолье, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 9 января 2021 года в поселке Грибановский подсудимая со своей семимесячной дочерью пришла домой к соседу, с которым ее муж распивал спиртное, и присоединилась к застолью.
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"Чуть позже супруг ушел домой, а мать с дочерью осталась в гостях, при этом последняя в силу малолетнего возраста и позднего времени суток стала вести себя беспокойно и плакать. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина, будучи раздраженной поведением ребенка, нанесла той несколько ударов рукой в область головы", - говорится в сообщении.
Девочка через непродолжительное время скончалась на месте, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
В отношении 34-летней матери было возбуждено дело об убийстве малолетней, суд заключил ее под стражу.
"На первоначальном этапе расследования обвиняемая созналась в содеянном, однако затем выдвинула иную версию, согласно которой она слегка ударила дочь по лбу, отчего последняя упала, ударившись затылком об угол журнального стола, и перестала подавать признаки жизни", - сообщает следствие.
Затем, по данным СК, женщина стала утверждать, что ее ребенка мог убить сосед, пока она отлучалась на некоторое время к себе домой.
"Приговором суда виновная осуждена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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