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Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии

Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии - РИА Новости, 24.01.2022

Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии

Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг), несколько человек пострадали, злоумышленник мертв, сообщает... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:00

2022-01-24T16:00

2022-01-24T17:26

германия

в мире

баден-вюртемберг

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг), несколько человек пострадали, злоумышленник мертв, сообщает полиция Мангейма."Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Ранее сообщалось, что в Гейдельберге проходит масштабная полицейская операция.

германия

баден-вюртемберг

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германия, в мире, баден-вюртемберг