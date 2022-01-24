https://ria.ru/20220124/strelba-1769276768.html
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии - РИА Новости, 24.01.2022
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии
Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг), несколько человек пострадали, злоумышленник мертв, сообщает... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:00
2022-01-24T16:00
2022-01-24T17:26
германия
в мире
баден-вюртемберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769291689_0:76:2978:1752_1920x0_80_0_0_3623302bb0098f36b71fb9709ecbbc87.jpg
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг), несколько человек пострадали, злоумышленник мертв, сообщает полиция Мангейма."Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Ранее сообщалось, что в Гейдельберге проходит масштабная полицейская операция.
германия
баден-вюртемберг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769291689_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_10ea3d9ff93d52ec7a0aae024694c589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, баден-вюртемберг
16:00 24.01.2022 (обновлено: 17:26 24.01.2022)
Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в Германии
Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге