https://ria.ru/20220124/strelba-1769182012.html

СМИ: возле резиденции президента Буркина-Фасо слышна стрельба

СМИ: возле резиденции президента Буркина-Фасо слышна стрельба - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ: возле резиденции президента Буркина-Фасо слышна стрельба

Звуки стрельбы были слышны вечером в воскресенье в районе резиденции президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе в столице страны Уагадугу, это произошло через... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T01:44

2022-01-24T01:44

2022-01-24T02:00

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Звуки стрельбы были слышны вечером в воскресенье в районе резиденции президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе в столице страны Уагадугу, это произошло через несколько часов после якобы имевшей место "попытки военного мятежа", передает агентство Ассошийэтед Пресс со ссылкой на очевидцев.Пока не известно, находится ли Каборе дома или нет, отмечает агентство. Местные жители сообщили агентству, что помимо стрельбы они слышали звуки кружащих в районе резиденции вертолетов.Ранее президент своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента Рока Марка Кристиана Каборе и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины", заявила, что в стране было зафиксировано отключение

https://ria.ru/20220123/internet-1769138906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буркина-фасо