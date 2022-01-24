СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу
CNN: США завершают определение войсковых частей, которые намерены перебросить в Европу
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает в понедельник телеканал CNN cо ссылкой на американских должностных лиц.
По информации телеканала, окончательное решение на этот счет еще не принято. Как отмечает CNN, хозяин Белого дома обсуждал возможность наращивания американского военного присутствия в странах Прибалтики и Восточной Европы в ходе совещания с членами высшего военного руководства страны в минувшую субботу.
В последние дни ряд американских изданий со ссылкой на собственные источники сообщали, что администрация Байдена рассматривает возможность размещения тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Восточной Европы. По информации газета New York Times, один из вариантов действий предполагает отправку от тысячи до 5 тысяч военнослужащих США с возможностью "десятикратного увеличения" в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Решение по данному вопросу, как отмечало издание, Вашингтон может принять уже на текущей неделе. Представители властей США, однако, пока никак официально не прокомментировали данные публикации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.