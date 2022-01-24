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СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу
СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу
Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:03
2022-01-24T19:03
в мире
сша
джо байден
нато
прибалтика
восточная европа
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает в понедельник телеканал CNN cо ссылкой на американских должностных лиц.По информации телеканала, окончательное решение на этот счет еще не принято. Как отмечает CNN, хозяин Белого дома обсуждал возможность наращивания американского военного присутствия в странах Прибалтики и Восточной Европы в ходе совещания с членами высшего военного руководства страны в минувшую субботу.В последние дни ряд американских изданий со ссылкой на собственные источники сообщали, что администрация Байдена рассматривает возможность размещения тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Восточной Европы. По информации газета New York Times, один из вариантов действий предполагает отправку от тысячи до 5 тысяч военнослужащих США с возможностью "десятикратного увеличения" в случае обострения ситуации вокруг Украины.Решение по данному вопросу, как отмечало издание, Вашингтон может принять уже на текущей неделе. Представители властей США, однако, пока никак официально не прокомментировали данные публикации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/klimov-1769254097.html
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сша
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в мире, сша, джо байден, нато, прибалтика, восточная европа, россия
19:03 24.01.2022
 
СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу

CNN: США завершают определение войсковых частей, которые намерены перебросить в Европу

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает в понедельник телеканал CNN cо ссылкой на американских должностных лиц.
По информации телеканала, окончательное решение на этот счет еще не принято. Как отмечает CNN, хозяин Белого дома обсуждал возможность наращивания американского военного присутствия в странах Прибалтики и Восточной Европы в ходе совещания с членами высшего военного руководства страны в минувшую субботу.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:12
Климов предложил Байдену эвакуировать из Европы всех американских солдат
В последние дни ряд американских изданий со ссылкой на собственные источники сообщали, что администрация Байдена рассматривает возможность размещения тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Восточной Европы. По информации газета New York Times, один из вариантов действий предполагает отправку от тысячи до 5 тысяч военнослужащих США с возможностью "десятикратного увеличения" в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Решение по данному вопросу, как отмечало издание, Вашингтон может принять уже на текущей неделе. Представители властей США, однако, пока никак официально не прокомментировали данные публикации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
16:58
Французы упрекнули США в "игре на обострение" украинского кризиса
 
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