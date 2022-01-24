https://ria.ru/20220124/ssha-1769311207.html

СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу

СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу

Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:03

2022-01-24T19:03

2022-01-24T19:03

в мире

сша

джо байден

нато

прибалтика

восточная европа

россия

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена завершает процесс определения конкретных войсковых частей, которые планирует отправить в Европу в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает в понедельник телеканал CNN cо ссылкой на американских должностных лиц.По информации телеканала, окончательное решение на этот счет еще не принято. Как отмечает CNN, хозяин Белого дома обсуждал возможность наращивания американского военного присутствия в странах Прибалтики и Восточной Европы в ходе совещания с членами высшего военного руководства страны в минувшую субботу.В последние дни ряд американских изданий со ссылкой на собственные источники сообщали, что администрация Байдена рассматривает возможность размещения тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Восточной Европы. По информации газета New York Times, один из вариантов действий предполагает отправку от тысячи до 5 тысяч военнослужащих США с возможностью "десятикратного увеличения" в случае обострения ситуации вокруг Украины.Решение по данному вопросу, как отмечало издание, Вашингтон может принять уже на текущей неделе. Представители властей США, однако, пока никак официально не прокомментировали данные публикации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/klimov-1769254097.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html

сша

прибалтика

восточная европа

россия

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в мире, сша, джо байден, нато, прибалтика, восточная европа, россия