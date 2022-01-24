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Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М"

Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022

Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Мордовию, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:13

2022-01-24T16:13

2022-01-24T16:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика мордовия

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник м"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Мордовию, сообщает оперштаб республики."Четыреста восемьдесят доз вакцины "Спутник М" для вакцинации подростков против COVID-19 поступило в Мордовию. "Спутник М" будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов. Интервал между прививками – 21 день", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Мордовии привиты от коронавируса 574 076 человек.Всего за период пандемии в республике зафиксировано 42 180 случаев коронавируса (170 – за последние сутки), 37 770 человек выздоровели, 1 118 человек скончались.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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