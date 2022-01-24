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Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М"
Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022
Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Мордовию, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:13
2022-01-24T16:13
2022-01-24T16:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Мордовию, сообщает оперштаб республики."Четыреста восемьдесят доз вакцины "Спутник М" для вакцинации подростков против COVID-19 поступило в Мордовию. "Спутник М" будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов. Интервал между прививками – 21 день", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Мордовии привиты от коронавируса 574 076 человек.Всего за период пандемии в республике зафиксировано 42 180 случаев коронавируса (170 – за последние сутки), 37 770 человек выздоровели, 1 118 человек скончались.
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Мордовия получила первую партию вакцины "Спутник М"
Мордовия получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М"