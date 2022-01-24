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Подмосковье получило первую партию "Спутника М"

Подмосковье получило первую партию "Спутника М" - РИА Новости, 24.01.2022

Подмосковье получило первую партию "Спутника М"

В Московскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса в 1,8 тысячи комплектов доз для подростков от 12 до 17 лет, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:45

2022-01-24T15:45

2022-01-24T17:23

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

светлана стригункова

вакцина "спутник м"

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Московскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса в 1,8 тысячи комплектов доз для подростков от 12 до 17 лет, говорится в пресс-релизе регионального минздрава."Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник", - приводятся слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой в сообщении.Вакцинация двухкомпонентным препаратом "Спутник М" будет проводиться с письменного согласия родителей и только на добровольной основе, уточнили в пресс-службе. Сделать прививку могут подростки от 12 до 17 лет."Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации", - говорится в документе со ссылкой на слова Стригунковой.

московская область (подмосковье)

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