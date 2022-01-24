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В Ивановскую область поступила вакцина "Спутник М"
В Ивановскую область поступила вакцина "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022
В Ивановскую область поступила вакцина "Спутник М"
Вакцина от коронавируса для подростков поступила в Ивановскую область, с понедельника начинается ее распределение по медицинским учреждениям, сообщил в ходе... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:00
2022-01-24T14:00
2022-01-24T14:00
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РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для подростков поступила в Ивановскую область, с понедельника начинается ее распределение по медицинским учреждениям, сообщил в ходе брифинга директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин."В наш регион... в пятницу поступило 752 дозы детской вакцины. Поэтому, начиная с понедельника, мы эту вакцину распределим по медицинским организациям области и начнем вакцинировать детей", - сообщил Фокин.Он подчеркнул, что кампания по вакцинации детей будет проводиться с добровольного согласия "гражданина или его законного представителя".
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В Ивановскую область поступила вакцина "Спутник М"
В Ивановскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М"