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В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М"

В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022

В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чувашию, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:31

2022-01-24T13:31

2022-01-24T13:31

распространение коронавируса

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чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чувашию, сообщает минздрав республики."В минувшие выходные в Чувашию поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") для детского населения в возрасте 12-17 лет. В ближайшее время 960 комплектов доз оперативно распределят среди медицинских организаций региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала пандемии новая коронавирусная инфекция подтверждена у 47 993 жителей Чувашии, из них - у 4,1 тысячи несовершеннолетних. По данным на 24 января, в 2022 году COVID-19 подтверждён у 171 человека в возрасте до 18 лет.

чувашская республика (чувашия)

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