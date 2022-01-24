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В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022
В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чувашию, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:31
2022-01-24T13:31
2022-01-24T13:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чувашию, сообщает минздрав республики."В минувшие выходные в Чувашию поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") для детского населения в возрасте 12-17 лет. В ближайшее время 960 комплектов доз оперативно распределят среди медицинских организаций региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала пандемии новая коронавирусная инфекция подтверждена у 47 993 жителей Чувашии, из них - у 4,1 тысячи несовершеннолетних. По данным на 24 января, в 2022 году COVID-19 подтверждён у 171 человека в возрасте до 18 лет.
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В Чувашию поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В Чувашию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М"