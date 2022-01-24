https://ria.ru/20220124/sputnik-1769230590.html

В Томскую область поступила первая партия "Спутника М"

В Томскую область поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 24.01.2022

В Томскую область поступила первая партия "Спутника М"

Первая партия из 480 доз вакцины "Спутник М" для детей в возрасте с 12 до 17 лет поступила в Томскую область, в ближайшее время ее распределят в медучреждения,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:14

2022-01-24T12:14

2022-01-24T12:14

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Первая партия из 480 доз вакцины "Спутник М" для детей в возрасте с 12 до 17 лет поступила в Томскую область, в ближайшее время ее распределят в медучреждения, сообщает обладминистрация."Первая партия препарата будет доставлена в поликлинические отделения детской больницы №1, детской городской больницы №2 и медико-санитарной части №2 в Томске. Вакцинация будет проводиться после осмотра врачом", - приводятся в сообщении слова начальника отдела медпрофилактики облздрава Риммы Волошиной.Власти отмечают, что вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М – двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), но концентрация по сравнению со "Спутником V" уменьшена в пять раз. Вакцина для подростков также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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