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В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М"
В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 24.01.2022
В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кузбасс, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:25
2022-01-24T11:25
2022-01-24T11:25
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кузбасс, сообщается в Telegram-канале правительства региона."В Кузбасс поступило около 2 тысяч доз вакцины "Спутник М", рассчитанной на подростков от 12 до 17 лет. Зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник подчеркнул, что прививки от коронавируса подросткам будут ставить только на добровольной основе", – говорится в сообщении.На сегодняшний день в Кузбассе вакцинированы 1 118 613 человек. Ревакцинированы 228 231 жителей региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, кемеровская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м"
В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М"
В Кемеровскую область поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник М"