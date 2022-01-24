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В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М"

В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 24.01.2022

В Кузбасс поступила первая партия "Спутника М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кузбасс, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:25

2022-01-24T11:25

2022-01-24T11:25

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

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коронавирус в россии

вакцина "спутник м"

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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кузбасс, сообщается в Telegram-канале правительства региона."В Кузбасс поступило около 2 тысяч доз вакцины "Спутник М", рассчитанной на подростков от 12 до 17 лет. Зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник подчеркнул, что прививки от коронавируса подросткам будут ставить только на добровольной основе", – говорится в сообщении.На сегодняшний день в Кузбассе вакцинированы 1 118 613 человек. Ревакцинированы 228 231 жителей региона.

кемеровская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кемеровская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник м"