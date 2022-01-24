https://ria.ru/20220124/sputnik-1769214078.html

Новосибирская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Новосибирская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022

Новосибирская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Первая партия вакцины "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Новосибирскую область, иммунизация начнется в ближайшие дни, сообщает в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:00

2022-01-24T11:00

2022-01-24T11:01

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Новосибирскую область, иммунизация начнется в ближайшие дни, сообщает в понедельник облправительство."Новосибирская область получила 1440 доз препарата "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Первую партию "Спутника М" направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что сделать прививку ребенку можно будет в прививочных кабинетах поликлиник, которые получат вакцину. Планируются также выезды мобильных бригад. Вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей.Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" – двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), но концентрация по сравнению со "Спутником V" уменьшена в пять раз. Вакцина для подростков также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи."Спутник М" получен биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2 и представляет собой обезвреженные частицы аденовирусов (вектор) из которых был удален генетический материал и вживлен ген, ответственный за кодирование белка коронавируса.Вакцина на способна вызвать заболевание у привитого человека, ее задача – доставить в организм генетический материал коронавируса, против которого делается прививка. После внедрения в клетку происходит синтез S-белка коронавируса, что приводит к иммунном ответу и выработке специфических антител.

https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769203464.html

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